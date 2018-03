Dragon Ball Super – Il Film annunciato

Il sito ufficiale del 20° film di Dragon Ball ha annunciato il titolo provvisorio del prossimo film come Dragon Ball Super, aggiungendo sotto l’immagine di Goku che l’uscita del film dovrebbe vvenire il 14 Dicembre.

Il creatore di Dragon Ball, la serie originale, Akira Toriyama si occuperà della sceneggiatura e del design dei personaggi, alla regia troveremo Tatsuya Nagamine (One Piece Film Z), Naohiro Shintani come direzione all’animazione e Kazuo Ogura come direzione artistica.

Toriyama ha rilasciato un commento sul film:

Questo film di Dragon Ball Super riguarda una storia successiva a quella della serie televisiva che sta andando in onda attualmente. La storia ha luogo dopo il culmine finale del Torneo del Potere, dove il destino degli universi viene emsso in gioco e quel che avviene di seguito. Aggiungerà diversi dettagli non scritti riguardo ai Saiyan e Freezer, ovviamente oltre a un tanto atteso potentissimo avversario da sconfiggere, e credo sarà una storia che potrete godervi!

Dal film del 2013, Battle of Gods, e dall’ultimo film La Resurrezione di ‘F’ fino all’attuale film, ho continuato a scrivere con molta cura, ed ho avuto il piacere di disegnare un sacco di modelli per il suo design (del film). Al momento sono abbastanza impegnato, ma anche se non ho alcuna serializzazione in corso, ho tempo per pensare all’anime, che una volta non era tra le mie mansioni. (ride)

Quindi vi prego di attendere questo film con impazienza! Piuttosto, anche se la serie televisiva si concluderà a breve, ricordate che il famoso manga disegnato da Toyotarō (5 volumi attualmente usciti!) continuerà. Credo avrà uno sviluppo diverso rispetto alla serie televisiva e al film, quindi mi raccomando, continuate a seguirlo. Io lo farò di certo!





Il film avrà come sempre Masako Nozawa, come voce di Goku. L’illustrazione qui sopra riporta la scritta “Inizia la versione cinematografica ‘Super’.“

Dragon Ball Super andata in onda in Giappone da Luglio 2015 su Fuji TV e altri canali e una volta che si sarà concluso, partirà una nuova versione animata dela serie GeGeGe no Kitarō il primo Aprile.

Toriyama ha confermato i suoi commenti che la serie si conclude “per il momento” La serie è anche giunta in Italia doppiata con 27 episodi trasmessi tra la fine del 2016 e inizio 2017 e altri 25 in anteprima il sabato alle 13:45 su Italia 1.

La serie manga di Dragon Ball Super disegnata da Toyotaro sotto la supervisione del maestro Toriyama è stata editata in Italia da Edizioni Star Comics, storico editore di Dragon Ball, e a fine Aprile raggiungerà il quarto volume.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare e fare qualche domanda al sensei Toyotaro durante il Napoli Comicon 2017!

