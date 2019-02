Dragon Ball Super: Broly i doppiatori del film

Anche se dai trailer avreste sicuramente potuto riconoscere alcuni membri del cast, sono finalmente stati svelati i membri del cast del recente film cinematografico di Dragon Ball che canonizza uno dei più vecchi nemici di Goku presenti nei vecchi film cinematografici, Dragon Ball Super: Broly il film, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 28 Febbraio.

Ecco Il cast completo che ci è stato svelato da Anime Factory:

Mario Bombardieri – Broly

Claudio Moneta – Son Goku

Gianluca Iacono – Vegeta

Emanuela Pacotto – Bulma

Federico Zanandrea – Freezer

Valentina Pallavicino – Bra

Luca Ghignone – Piccolo

Lorenzo Scattorin – Beerus

Alessandro Zurla – Whis

Stefano Mondini – Paragus/Paragas

Elisabetta Cesone – Beriblu/Berryblu

Aldo Stella – Kikono

Maurizio Trombini – Re Cold

Pietro Ubaldi – Re Vegeta

Marco Balzarotti – Bardack/Bardock

Massimo Di Benedetto – Beets

“Il doppiaggio del film Dragon Ball Super: Broly ha rappresentato per noi un elemento di primaria importanza”, ha dichiarato Frida Romano, Direttore Marketing Theatrical di Koch Media. “Il nostro primo obiettivo nella localizzazione italiana del film è sempre stato quello di non deludere i fan, ascoltando le loro richieste e cercando di soddisfare le loro aspettative. La cura dell’edizione è nel nostro DNA e questo ci ha portato a prediligere un adattamento dello script il più fedele possibile all’opera originale giapponese, pur cercando una continuità nella tradizione delle voci che hanno da sempre caratterizzato i personaggi della serie Super. Posso anticipare che abbiamo preparato una sorpresa per la release Home Video che, siamo certi, renderà l’edizione del film ancora più entusiasmante e completa per loro. Ecco perché speriamo che gli appassionati di Dragon Ball apprezzino quanto abbiamo fatto in questo senso. Ci auguriamo che, con il loro aiuto e sostegno, potremo ritrovarci presto ad affermare che Dragon Ball Super: Broly, ha infranto un altro record, questa volta in Italia”.







Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo!

Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Mi raccomando, continuate a seguirci perché a breve potremmo dare qualche altra ghiotta notizia che potrà interessarvi! ^_-

Fonte: AnimeFactory