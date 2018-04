Darling in the FranXX – Minacce al produttore

Sabato scorso nell’episodio 14 di Darling in the FranXX, serie dello studio Trigger e A-1 Pictures, è culminato un apice che si stava sommando dall’episodio 12, in cui sono stati svelati attraverso dei flashback il passato di Zero Two e di Hiro, con un crollo psicotico della ragazza klaxosaura, che ha portato Ichigo, la leader del gruppo, a bloccare ogni tentativo della ragazza di incontrare Hiro, fermo a letto dopo l’ultimo scontro. L’episodio si è concluso con la separazione di Hiro e Zero Two, oltre alla dichiarazione di Ichigo di essere innamorata del ragazzo.

Purtroppo il pubblico non ha preso bene la cosa e, come Zero Two, sembra essere preda ci un crollo psicotico tanto che Yuichi Fukushima, produttore della CloverWorks, è stato inondato da minacce, insulti e ingiurie di ogni tipo sul suo account twitter. Fukushima ha scritto due tweet riguardo l’episodio 14 andato in onda il 14 Aprile: il primo tweet di ringraziamento allo staff dell’episodio per il lavoro svolto e una richiesta agli spettatori di continuare a seguire la serie anche la settimana prossima, l secondo tweet di complimenti alla sequenza finale dell’episodio.

Entrambi i tweet hanno ricevuto commenti pieni di rabbia per il contenuto dell’episodio, fino a minacce di morte al regista e allo sceneggiatore, oltre che a Kana Ichinose, la doppiatrice di Ichigo. Altri hanno postato un’immagine ritoccata di Zero Two con una pistola in mano puntata verso la camera con sottotitolato “Dì Ahh!” e hanno minacciato di uccidere la famiglia dello sceneggiatore. Altri commenti suggeriscono a Fukushima di licenziare lo sceneggiatore Hiroshi Seko o persino di convincerlo a suicidarsi.

Alcuni fan sono rimasti così irritati dal comportamento di Ichigo nell’episodio che hanno dato il via all’hashtag #Bitchigo (fusione di Bitch/s*****a e Ichigo) per sfogare la propria frustrazione e sperando persino che il personaggio muoia. L’hashtag è stato sfruttato prevalentemente dagli spettatori che parlano inglese, assenti nei messaggi minatori a Fukushima, che sono stati scritti in giapponese, cinese e inglese. Molti commenti sembrano essere stati originati da account usa e getta, per evitare la possibilità di essere bannati da Twitter.

Inutile dire che anche sui social è iniziata a impazzare tra i fan questa mania, portando a grotteschi meme di commento all’episodio e sul triangolo amoroso tra Zero Two, Hiro e Ichigo. Ve ne proproniamo qualcuno tra i più svariati.

Una serie animata non aveva generato tanto clamore tra i fan dai tempi di Evangelion, che dopo la trasmissione degli ultimi due episodi psicologici/filosofici diedero origine a uno tsunami di minacce di morte a Hideaki Anno e ai membri dello studio Gainax via lettera, alcune persino scritte col sangue.

