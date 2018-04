Comicon 2018 – Mostre Sci-Fi Anime Attack e Take my Revolution! Utena 20th

Gli amici dell’Associazione Culturale EVA IMPACT ci hanno messo al corrente della loro presenza con due mostre nella fiera partenopea del Comicon che si terrà a Napoli dal 28 Aprile all’1 Maggio.

Durante la XX edizione di COMICON la sezione Asian propone un gran numero di esposizioni come ad esempio i progetti Sci-Fi Anime Attack Exhibit e Take my Revolution! Utena 20th Exhibit, curati da Ilaria Azzurra Caiazza, Filippo Petrucci e Ivan Ricci dell’Associazione Culturale EVA IMPACT.

La prima, Sci-Fi Anime Attack Exhibit, rappresenta un tributo alle opere fantascientifiche andate in onda durante l’Anime Night del canale televisivo MTV tra il 1999 e il 2002.

La mostra è stata concepita per celebrare Evangelion e il doppio ventennale, nel 2018, di Cowboy Bebop e della serie animata tratta dal manga di Trigun. Sci-Fi Anime Attack Exhibit, ad opera di artisti italiani, si compone di 21 illustrazioni originali realizzate con diversi stili e tecniche da alcuni dei migliori talenti nostrani. Ogni artista ha avuto la massima libertà d’espressione nel rendere omaggio alla propria opera preferita, e il risultato è una straordinaria varietà di soggetti che stupiscono per originalità e bellezza. Le opere sono state raccolte nel volumeSci-Fi Anime Attack – Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, Trigun e l’animazione fantascientifica giapponese all’alba del terzo millennio edito dall’Associazione Culturale EVA IMPACT, dove è possibile trovare anche vari articoli realizzati da esperti di animazione giapponese.

Sci-Fi Anime Attack – Evangelion, Cowboy Bebop e Trigun – Mostra Eva Impact

Gli artisti sono: Giulia Adragna, Sergio Algozzino, Luigi “Bigio” Cecchi, Jessica Cioffi, Gabriele Cioffi, Valerio “TURBOGAMMA” Carradori, Martina Dacome, Margherita de’ Pazzi, Andrea “Yuu” Dentuto, Anna Ferrari, Germano Massenzio, Diana Mercolini, Sara Michieli, Mariabianca “MabyMin” Minelli, Denny Minonne, Noemi Pischedda, Giopota, Fabrizio Ricci Chiara Shkurtaj, Enrico Simonato, Eva Villa.

Utena Exhibit – Take my Revolution – Poster – Locandina

La seconda, Utena la fillette révolutionnaire, è il capolavoro multimediale del regista Kunihiko Ikuhara, che ha appena compiuto 20 anni e a cui la mostra Take my Revolution! Utena 20th Exhibit intende rendere omaggio. L’esposizione si compone di 12 illustrazioni realizzate da talenti italiani nella massima libertà creativa. Le opere sono state raccolte nel volume Take my Revolution! edito dall’Associazione Culturale EVA IMPACT, dove è possibile trovare anche vari articoli realizzati da esperti di animazione giapponese.

Gli artisti sono: Asu, Giulia Adragna, Claudio Avella, Isabella Cacciabaudo, Federica di Meo, Elisa “Divi” di Virgilio, Diana Mercolini, Salvatore “Nives” Pascarella, Emilio “Exemi” Pilliu, Ilaria Saracco, Paolo Zeccardo.

Fonte: Comicon