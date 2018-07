Capitan Toad Treasure Tracker

Ancora una volta torniamo nel mondo di Mario, ma questa volta il protagonista è il piccolo Toad, che accompagneremo in un’avventura alla ricerca di diamanti preziosi.

Capitan Toad Treasure Tracker Gameplay

Capitan Toad Treasure Tracker Trama

Toad e Toadette sono all’avventura e stanno cercando dei tesori, ma proprio quando arrivano alla stella dorata, un crudele uccellaccio salta fuori dal nulla e rapisce Toadette portandosi via anche la stella preziosa.

Ora sarà compito di Toad riuscire a salvare l’amica dalle grinfie del uccellaccio, esplorando misteriose rovine, risolvendo enigmi, e riuscendo a trovare la strada che lo porterà a salvare l’amata compagna di mille avventure.

Capitan Toad Treasure Tracker Valutazione

Questo titolo era già presente per Wii U, ed ora è uscito in una nuova versione con più livelli per Nintendo Switch e Nintendo 3DS, ed io ho testato proprio quest’ultima versione.

Diciamo che la trama é la solita alla Super Mario, una donzella viene rapita e bisogna andare in suo soccorso. In questo caso protagonista dell’avventura è proprio Toad, che trova catapultato in un’avventura spericolata, suo malgrado.

Come per tutti titoli del 3DS, i menù sono davvero facili da gestire e in pratica il gioco si basa su quadri tridimensionali che, con il nostro pennino, dovremo ruotare riuscendo a far trovare la strada a Toad, che invece manovreremo con la levetta analogica. Oltre interagire con il quadro, sradicando ravanelli da lanciare sui nostri avversari, e poter bloccare col pennino i loro movimenti, potremmo come sempre collezionare monete per ottenere vite extra, prendere funghi per diventare più grandi, e trovare i diamanti per completare il livello.

Oltre questo una volta completati livelli, avremo un mini gioco: trova Toad Pixellato, oltre a poter rifare il livello cercando di completare una missione specifica di quel quadro. Trovo davvero divertente il fatto di dover riflettere su livelli rompicapo abbastanza complessi, per poter trovare la strada giusta per ottenere più bonus e completare in questo modo il livello. Di tanto in tanto ci saranno anche dei poster alla Ricercato, che potremo trovare attaccati alle pareti e staccare col pennino.

La grafica, come sempre è molto curata e riesce a sfruttare al meglio la tridimensionalità di questo titolo.

Le musiche che ci accompagnano attraverso i vari quadri, sono sempre molto allegra e carina, nel tipico stile di Super Mario.

Il gioco come sempre completamente in italiano .

Il videogioco è pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch e Nintendo 3DS al prezzo di 39,00 € circa (prezzi relativi Amazon).

Consigliato ai fan di Mario & co .

Capitan Toad Treasure Tracker Voti

Trama: 3/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 3,5/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4/5