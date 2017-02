Bologna – Vanna Vinci X Ono arte

A special and exclusive collaboration preview, sabato 4 febbraio dalle 18,30



Ono arte contemporanea è lieta di annunciare la prima linea di prodotti esclusivi interamente realizzata in collaborazione con Vanna Vinci!

T-shirt, foulard, tovagliette americane, tazze, spille, cartoleria e accessori saranno ora disponibili in esclusiva per Ono arte con le icone più famose che Vanna Vinci ha già fatto rivivere in alcune graphic novel di grande successo, come la Marchesa Casati e Frida Kahlo.

A queste si aggiungono alcune delle classiche immagini de La bambina filosofica, la creatura piu’ famosa di Vanna Vinci: nichilista, sarcastica, coltissima e cinica, il suo personaggio più ribelle e sulfureo.

Le immagini sono state realizzate in esclusiva nazionale appositamente per Ono arte, per dare inizio ad un progetto grafico e di collaborazione destinato a crescere nel tempo, con collezioni sia stagionali che tematiche.

Stay tuned!