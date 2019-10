L’Associazione Culturale EVA IMPACT torna a Lucca Comics & Games con due eventi imperdibili venerdì 1° novembre 2019 e una mostra fotografica in anteprima!

https://www.evaimpact.org/2019/10/eva-impact-lucca-comics-2019/

Si parte con “Blood Type: Blue Water – Nadia × Evangelion”. Il panel, a cura di Distopia Evangelion e con la partecipazione di Anime & Manga [ITA] e Dimensione Fumetto, si terrà venerdì 1° novembre 2019 alle ore 12.00 presso la Chiesa di San Francesco (Japan Town); si analizzeranno e si metteranno a confronto le due serie TV capolavoro del Maestro Hideaki Anno, l’indimenticabile Nadia – Il mistero della pietra azzurra e lo sconvolgente Neon Genesis Evangelion.

Interverranno Ilaria Azzurra Caiazza e Filippo Petrucci (Distopia Evangelion); Italo Scanniello (Anime & Manga [ITA]); Mario Pasqualini (Dimensione Fumetto).

https://www.evaimpact.org/2019/10/blood-type-blue-water-nadia-eva-lucca-comics-2019/

Sempre nella giornata di venerdì 1° novembre 2019, alle ore 17.00 presso la Sala Incontri Cappella Guinigi (Japan Town), EVA IMPACT presenterà “Becoming Mecha – La storia dei robot giapponesi”, un panel dedicato a un’approfondita analisi delle tappe fondamentali del genere mecha dell’animazione giapponese.

Sulle tracce dell’omonima mostra fotografica “Becoming Mecha”, Ilaria Azzurra Caiazza e Filippo Petrucci (Distopia Evangelion), Alessandro Falciatore (AnimeClick.it), Italo Scanniello (Anime & Manga [ITA]) e Mario Pasqualini (Dimensione Fumetto) proporranno un’avvincente cronistoria, partendo da Tetsuwan Atom, un androide simulacro di un bambino che anela a diventare umano (Becoming Human, tema del LC&G 2019), passando da Tetsujin 28-go a Mazinger Z, da Combattler V a Gundam, da Macross a Evangelion, fino a Darling in the Franxx.

https://www.evaimpact.org/2019/10/panel-becoming-mecha-lucca-comics-2019/

Inoltre per tutta la giornata di venerdì 1° novembre sarà possibile tesserarsi e diventare Soci di EVA IMPACT presso lo spazio espositivo dell’Associazione situato presso la Chiesa di San Francesco.

Verranno presentate le pubblicazioni del 2019: il volume “Blood Type: Blue Water – Nadia × Evangelion” e la rivista “IMPACT 00 Prototype”!

Ma non finisce qui!

Quest’anno, in anteprima per Lucca Comics & Games, l’Associazione Culturale EVA IMPACT presenterà la mostra fotografica “Becoming Mecha”, una celebrazione della storia dei robot giapponesi, esposta presso il Giardino degli Osservanti (Japan Town) per tutta la durata della manifestazione (30 ottobre – 3 novembre 2019).

Attraverso gli scatti del fotografo Paolo S. Cavazza che ritraggono una selezione di mecha toy della collezione dello storico di Mitologia Moderna Fabrizio Modina, “Becoming Mecha” sviluppa il rapporto tra uomo -autore, creatore e fruitore- e macchina -prodotto, strumento e passo finale dell’evoluzione umana- in un percorso cronologico e tematico che vuole esaltare le principali icone robotiche dell’immaginario collettivo.

https://www.evaimpact.org/2019/10/mostra-becoming-mecha-lucca-comics-2019/

I progetti “Blood Type: Blue Water – Nadia × Evangelion” e “Becoming Mecha” sono a cura di Ilaria Azzurra Caiazza, Ivan Ricci e Filippo Petrucci – EVA IMPACT.

L’Associazione Culturale EVA IMPACT, fondata nel 2016 su iniziativa di alcuni autori del sito Distopia Evangelion e di altri appassionati di questa serie d’animazione, si prefigge come scopi lo studio, l’analisi e la promozione dell’opera Evangelion e del relativo franchise, nonché di altre opere a esso riconducibili per quanto riguarda gli autori, gli studi di produzione, le tematiche e lo stile. Presente fin dalla nascita nelle principali fiere nazionali di settore con panel e mostre tributo itineranti, EVA IMPACT ha focalizzato la propria attenzione sull’animazione sci-fi, non disdegnando incursioni tra serie di genere differente e di alta qualità.

Distopia Evangelion è uno storico portale, attivo dal 2003, che segue il fenomeno Neon Genesis Evangelion e promuove l’interesse per il capolavoro di Hideaki Anno organizzando anche numerosi eventi a tema.

AnimeClick.it è il portale web italiano tra i più importanti del settore anime e manga in Italia, che tratta anche curiosità sulla cultura giapponese.



Anime & Manga [ITA] è una realtà nata nel 2013 per gli appassionati di animazione giapponese ed è presto diventata, con il suo canale YouTube, un punto di riferimento del settore.



Dimensione Fumetto è un’associazione culturale che si occupa di fumetto a 360°, organizzando eventi, manifestazioni, corsi e concorsi, e portando gli autori più vicini al pubblico.

Sito ufficiale Eva Impact: https://www.evaimpact.org/

Sito ufficiale Distopia Evangelion: https://distopia-eva.org/

Sito ufficiale AnimeClick.it: https://www.animeclick.it/

Canale ufficiale Anime & Manga [ITA]: https://www.youtube.com/user/AnimeeMangaITA