Bleach Live-Action Primo Trailer

Warner Bros. Japan ha messo online un teaser trailer per il film live-action della hit shonen di Tite Kubo, Bleach.

Il teaser mostra alcune scene dell’inizio della serie, dove Ichigo, il protagonista, diventa per la prima volta uno shinigami per sconfiggere un Hollow e salvare Rukia.

Il film verrà trasmesso nelle sale cinematografiche nipponiche il 20 Luglio e si incentrerà sull’Arco Sostituto Shinigami, che da il via alla prima parte del manga e dura otto volumetti.

Shinsuke Satō (i live-action di Gantz, Gantz II: Perfect Answer, e il film animato Oblivion Island) sarà alla regia, mentre Sōta Fukushi (Ren Ichinose nel live-action di Strobe Edge, Shun Takahata nel live-action di Kami-sama no Iu Toori/As God Will) si calerà nei panni del protagonista della serie, Ichigo Kurosaki, mentre Hana Sugisaki (Rin nel live-action Blade of the Immortal, doppiatrice di Mary in Mary and The Witch’s Flower, Sayaka in Quando c’era Marnie) interpreterà la shinigami Rukia Kuchiki.

Ed eccovi il trailer!

Kubo ha iniziato la serializzazione di Bleach su Weekly Shonen Jump nel 2001, concludendola nell’Agosto 2016. Planet Manga ha pubblicato completamente il manga in Italia, concludendo la pubblicazione giusto a Ottobre scorso.

Fonte: ANN