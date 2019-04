Bignami: Stagione animata primaverile 2019 parte 4

Ah, la primavera!!! Il tempo che continua a fare l’altalena tra bellissimo e cattivissimo tempo, Pasqua e pasquetta che incombono come il tempo atmosferico di prima, la preoccupazione per gli esami che incombono anche se non così pressanti, il tempo che passa inesorabile avviandosi già verso MAGGIO ADAGGIO ADAGGIO… Vabbé, facciamo partire l’ultima parte dei bignami!

Araiya-san! Ore to Aitsu ga Onnayu

Uno sfigato prende il posto del padre a lavare belle ragazze in un bagno pubblico… E CHIAMALO SFIGATO!!!! O_______O

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie ecchi.

Carole & Tuesday

La vera storia delle Spice Girl… ah, no, quelle non erano brave né a suonare né a cantare!

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle serie sulla musica.

Gunjou no Magmel

Uno sfigato che sembra un incrocio tra Globulo Bianco e un personaggio delle CLAMP salva la gente in un mondo alla HunterXHunter… che crossover assurdo, eh? Le idee stanno finendo, eh?

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie con combattimenti e poteri strani.

Kenja no Mago

Uno sfigato si reincarna in un bimbo che a culo viene salvato dal più potente stregone di un mondo fantasy, e ovviamente crescendo riesce a surclassare alla grande il nonnino risultando un personaggio fottutamente OP.

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli Isekai con tanta magia e combattimenti.

Sarazanmai

Cose che succedono a caso con una regia assurda alla Penguindrum… ma con puttanate più folli e buchi del culo! O_O (anche questo non è un p0rn0!!!!)

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli anime demenziali.

Sewayaki Kitsune no Senko-san

Uno sfigato si ritrova in casa una loli-volpina che gli cucina e lo coccola… il sogno proibito di ogni otaku! XD

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie.

