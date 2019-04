Bignami: Stagione animata primaverile 2019 parte 3

Ah, la primavera!!! L’industria dell’animazione giapponese che partorisce serie animate neanche fosse una cucciolata di criceti, le rondini che si sono presi una pausa dal loro garrire mattutino a causa del tempo di schifo che continua ad ammorbarci, gli eventi di Pokemon GO che si alternano a quelli di Fate Grand Order e Monogatari Pucpuc lasciandoti senza il tempo, di accendere la PS4!!!! Vabbé, diamo il via alla terza (e non ultima) parte dei bignami!

Se non l’avete mai letta prima in vita vostra, attraverso questa rubrica si commenta rapidissimamente il primo episodio di serie presenti nella stagione animata in corso!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Isekai Quartet

Una manica di sfigati viene infilata a forza in una classe, solo per raschiare un altro po’ il fondo del barile prima dei seguiti animati di ciascuna serie…

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle 4 serie e degli anime parodistici a gag.

Namu Amida Butsu! – Rendai Utena

Divinità visual key che nel nostro mondo fanno una vita da neet e disadattati.

DROP! – Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Nande Koko ni Sensei ga

Uno sfigato a turno finisce per miracolo, ogni 5 minuti, in una situazione al limite del p0rn0 con la sua prof tettona… ma in versione censurata TV! -_-

DROP! – Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie ecchi una volta che sarà uscita la versione senza censure.

One Punch Man S2

Un pelato superforte vive una vita da sfigato, ma questa dicotomia fa ridere ed è disegnato mille volte meglio del manga dell’autore originale.

Voto: 7 – Consigliato a chi ha seguito la prima serie.

RobiHachi

Lui è uno sfigato e tra indebitamenti con la mafia vari finisce per accollarsi un sottuttoio un po’ yaoi doppiato da Jun Fukuyama, che oltre al coniglio robot è l’unico motivo per cui guardare ‘sto calderone di assurdità e cose a caso che accadono!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie di fantascienza demenziali.

Shoumetsu Toshi

“La dolce vita” ma con la vespa e tantissima sfiga apocalittica.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie soprannaturali

Strike Witches – 501-butai Hasshin Shimasu!

Le streghette disegnate male e animate peggio, che fanno le dementi senza una trama logica… praticamente un riassunto di una buona parte delle serie animate degli ultimi anni! O_O

Voto: 4 – Consigliato ai fan di Strike Witches

Yatogame-chan Kansatsu Nikki

Lui si è trasferito e lei è una via di mezzo tra una gatta e una provincialotta campagnola con forte accento brindisin… ehm… di nagoya!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie brevi piene di gag.

E anche a questo giro Thats’s all folks… Mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!

Ci risentiamo non troppo presto… date giusto il tempo alle ultime serie della stagione di cominciare! ^_-