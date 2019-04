Bignami: Stagione animata primaverile 2019 parte 2

Ah, la primavera!!! L’ignoranza della pasquetta che si avvicina, continuando a incrociare le dita che non piova, gli eventi inutili di Pokemon Go che ti fanno ricordare quanto sia sfigato questo dannatissimo gioco, le rondini che avevi sentito arrivare qualche giorno fa e non vedi in giro a causa di questa stramaledettissima pioggia! Bene rullo di tamburi, e diamo il via alla seconda parte dei bignami!

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Fairy Gone

Persona incontra Youjo Senki… e non si capisce una sega!!!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie d’azione paranormale.

Fruits Basket (2019)

Lei è una sfigata e finisce a casa dei “cavalieri dello zodiaco”, senza “cavalieri”! XD

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

Hachigatsu no Cinderella Nine

Diamond no Ace meets Love Live, ma almeno non cantano.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie lievemente sportive.

Joshikausei

Tre amiche fanno minchiate per far ridere il pubblico.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO

Steins Gate ma con gli universi alternativi Isekai.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei drammi di fantascienza.

Mayonaka no Occult Koumuin

Lui sembra uno sfigato, gettato a fare un lavoro assurdo, ma in realtà è il classico raccomandato con i poteri che manco sapeva di avere! -_-

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie sovrannaturali.

Nobunaga-sensei no Osanazuma

Lui è uno sfigato, omonimo e discendente di Nobunaga Oda, e rompendo una tazza si becca la moglie di Oda teletrasportata direttamente dal XVI secolo, pronta a fare un figlio con lui.

Voto: 5 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

Senryuu Shoujo

Lei è una sfigata, priva di alcuna abilità di comunicazione, eccetto scrivere poemi in versi su cartoncini lunghi che non ho idea da dove tiri fuori! O_O E anche questo non è un p0rn0!!!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche.

E anche per questa volta abbiamo finito… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!

