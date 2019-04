Bignami: Stagione animata primaverile 2019 parte 1

Ah, la primavera!!! Il meteo che da inverno inoltrato si tramuta in quasi estate… poi dopo due giorni torna l’inverno inoltrato… poi altri due e siamo in primavera… poi in estate… poi inverno… poi autunno… MA VI VOLETE DECIDERE, CHE NON CAPISCO MAI CHE MI DEVO METTERE ADDOSSO, PORCO GIUDA?!?! E come sempre la spada di Damocle Meteo che minaccia la pasquetta in avvicinamento e gli amici che ancora non hanno deciso un cavolo su cosa fare, come farlo e dove farlo… Ciancio alle bande, diamo il via alla prima parte dei bignami!

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella nuova stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Ace of Diamond Act II

Una banda di sfigati che alla prima saga sono venuti fuori presto e ora sono tutti pronti con palle e mazze ancora una volta per sfondare… NO! Non è un p0rn0!!!!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della serie e degli spokon.

Amazing Stranger

Il sogno di ogni otaku extravergine e sfigato, avere una action figure che gli parla e che puoi svestire… se non avesse un mitra nel braccio e vari altri armamenti pronti ad ammazzarti.

Voto: 5 – Consigliato agli otaku delle action figure.

Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai

To Love Ru senza alieni, con brutti voti e meno p0rn0.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche con un fondo di romanticismo.

Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu

Lei è una sfigata che non riesce a comunicare, ma riuscirà a farsi nuove amiche perché la opening ce l’ha già spoilerato.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche.

Kimetsu no Yaiba

Lui è così tanto sfigato che gli sterminano la famiglia e gli vampirizzano la sorella… Una storia di vampiri sicuramente migliore di Twilight.

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli shonen horror.

Kono Oto Tomare!

Lui è uno sfigato che vuole far sopravvivere il suo club di cui è Presidente e unico membro, ma avrà a che fare con teppisti e triangoli amorosi che potete vedere in opening. Riusciranno a imparare a suonare almeno “Fra Martino campanaro“?

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie scolastiche musicali.

Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai

Lei è più frigida del Polo Sud, a causa di quel porco del padre che sembra Happosai (se non conoscete Happosai siete dei weaboo -_- ), ma ha trovato uno sfigato che ci vorrebbe provare con lei.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche un po’ ecchi.

THE iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater S4

Solite idol sceme, che fanno siparietti scemi che non fanno ridere… ma almeno durano poco e non hai tempo di annoiarti.

Voto: 6 – Consigliato ai fan di Idolm@ster.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!

Per la seconda parte, se continuano a sfornare serie come nella settimana scorsa, prospetto che potremo risentirci a brevissimo! XD