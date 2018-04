Bignami: Stagione animata primaverile 2018 parte 4

Ah, la primavera!!! Il fumettaro che ti aspetta con un carretto di roba in casella che aspetta solo di essere letta e recensita, i giochi che ti chiedono tempo per venire platinati, il tuo gioco preferito che ti tradisce senza darti alcuna waifu… Ok, direi che ho detto abbastanza, diamo il via alla quarta parte dei bignami!

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Amanchu! Advance

Lei è meno cagasotto della prima serie, l’altra è idiota praticamente come la prima serie… o forse di più.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della serie

Caligula

Sembra molto figo, filosofico e psicologico… ma è tipo Matrix, che all’inizio non si capisce una sega… ma con l’idol digitale.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie psicologiche con combattimenti sovrannaturali.

Cutie Honey Universe

Lei si trasforma e mostra le sue belle proporzioni… e come in ogni altra serie non servirà sapere altro.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan di Go Nagai.

Nil Admirari no Tenbin – Teito Genwaku Kitan

La nobiletta sfigata incontra i bishonen esorcisti di libri.

DROP! Voto: 5 – Consigliato a un pubblico femminile.

Shokugeki no Soma S3

Il pranzo è servito… con orgasmi e scene ecchi.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Sword Art Online Alternative – Gun Gale Online

La chbi-loli con la tuta mimetica MENO mimetica che sia mai esistita… e Kirito che fa?!? (non c’è… forse…)

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle sparatorie.

Tokyo Ghoul re

Lui ha cambiato vita, per ora e la grafica è come sempre meglio e più comprensibile che nel manga.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della serie.

Uma Musume – Pretty Derby

Ragazze cavalle che fanno le idol… praticamente Love Live con le corse dei cavalli… non fatelo sapere a Buffon.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche un po’ sui generis.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!