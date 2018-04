Bignami: Stagione animata primaverile 2018 parte 2

Ah, la primavera!!! Le rondinelle che tornano a fare il nido e cominciano a svegliarti la mattina in orari in cui vorresti dormire, le giornate che pian piano riprendono ad allungarsi, la scuola che ti fa impazzire con interrogazioni e compiti in classe che si avvicinano agli sgoccioli, il Comicon che incombe da un momento all’altro… Ebbasta, noooo? Per cui diamo il via alla seconda parte dei bignami!

Come sempre questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

3D Kanojo Real Girl

Per qualche strano motivo una reaju si mette con un otaku, ma lui è tsundere è se la tira.

Voto: 6,5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Akkun to Kanojo

Lui è uno tsundere dei peggiori e pure stalker della sua fidanzata.

Voto: 6 – Consigliato agli amanti delle serie demenziali brevi.

Alice or Alice: Siscon Niisan to Futago no Imouto

Lui dovrebbe essere un siscon, ma dal primo episodio non sembra proprio! O_O Ci stanno mentendo?!?!?

Voto: 6 – Consigliato agli amanti delle serie brevi.

Comic Girls

Quattro squinternate, di cui la protagonista è una fontana vivente, che disegnano manga e hanno deille pecche abissali! O_O

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie slice of life.

Ginga Eiyuu Densetsu – Die Neue These – Kaikou

Bishonen galattici che fanno la guerra, a volte vincono a volte le prendono, spesso usando delle asce… ma il tutto è stato svecchiato dagli OVA. (PS: non vi preoccupate dell’aspetto, non sono idol e non dovrebbero cantare per tutta la serie)

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie Sci-fi.

Gurazeni

Lui è un lanciatore professionista di baseball brutto come il debito e a cui frega solo di quanto guadagna e quanto guadagnano gli altri!

DROP! Voto: 5 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Due bishonen indebitati fino all’osso, che combattono draghi… con la fidanzata elfa tettona che aspetta l’occhialuto a casina bella.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie con combattimenti fantasy.

Tada-kun wa Koi wo Shinai

La dolce vita… ma in Giappone… con lui che è fissato con la fotografia, lei che è una principessina dalla testa per aria nipponofila che finirà con l’innamorarsi di lui a causa del titolo spoileroso e della opening spoilerosa.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

E anche stavolta abbiamo finito… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!