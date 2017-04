Bignami: Stagione animata primaverile 2017 parte 4

Ah, la primavera!!! Le uova di pasqua acquistate facendo conti einsteiniani sul rapporto peso/prezzo/qualità, le fragole che diventano rapidamente la nuova frutta di stagione, il sole che da far capolino inizia a diventare insistente nel corso della giornata, l’ora legale che ti ruba un’ora di sonno… Lo sapete ovviamente cosa presagisce questa antifona, no? Allora diamo il via alla quarta parte dei bignami!

Come sempre questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Eromanga-sensei

Fotocopia di Oreimo, ma lei è lievemente meno s*****a.

Voto: 7 – Consigliato ai fan del genere commedia.

Fukumenkei Noise

Lei era legata a due ragazzi attraverso la musica e per il classico deus-ex-machina shojo rincontra entrambi nella stessa scuola al liceo, ma uno è un nano incazzoso, l’altro uno spilungone emo.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie romantiche con componente musicale.

Kabukibu!

C’è a chi piace la fi*a e a chi piace il kabuki… indovinate che piace a lui?

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli slice-of-life tematici.

Kenka Banchou Otome – Girl Beats Boys

Una travestita che mena i bishonen rissosi.

DROP! – Voto: 5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Makeruna!! Aku no Gundan!

Un alieno sfigato che vuole conquistare la Terra con la demenza!

Voto: 6 – Consigliato alle serie flash demenziali.

Natsume Yuujinchou Roku

Lui come sempre si infila in casini assurdi… a questo giro c’è meno oboe in giro.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Room Mate

Un otome game in cui non puoi scegliere un cavolo!!!

DROP! – Voto: 5 – Consigliato a un pubblico femminile.

Shingeki no Bahamut – Virgin Soul

Lei si trasforma quando è eccitata… MA DOVE c***o E’ FINITO FAVAROOOOOOOOOOO!?!??!?!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della prima serie e del videogioco.

Shuumatsu Nani Shitemasuka Isogashii Desuka Sukutte Moratte Ii Desuka

Inizia tipo Re:Zero ma con più furry e meno game over.

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei fantasy un po’ strani.

Twin Angel BREAK

Lei è la prima majokko con mazza ferrata! DA VEDERE!!!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle majokko!

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!

Aspettatevi a breve il quinto… e spero ultimo appuntamento con i bignami! XD