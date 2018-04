Bignami: Stagione animata primaverile 2017 parte 1

Ah, la primavera!!! Gli amici che ti menano un mega bidone per pasquetta, il tempo che non si capisce che cavolo deve fare… ora bel tempo… ora meno venti gradi… ora ci facciamo il bagno al mare… Fate Grand Order che al solito ti tradisce alla grande nelle pescate dandoti solo e soltanto MERDA, Pokemon GO che finalmente rilascia Mew… Ciancio alle bande, diamo il via alla quinta parte dei bignami!

Come sempre questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Gegege no Kitarou (2018)

Lui al posto di essere un mostro cesso è fighissimo… lei pure. L’occhio ha la voce di Goku…

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie un po’ horror.

Gundam Build Divers

Un nuovo modo di riciclare vecchi modellini con qualche piccolo cambio e spillare altri soldi al fandom.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan dei gunpla.

Kakuriyo no Yadomeshi

Mohotsukai no Yome X xxxHolic ma più otome game.

DROP! Voto: 5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Lupin III Part V

Lui vuole buttarsi sul cybercrime, ma non sa che bitcoin ci è riuscita prima!

Voto: 8 – Consigliato ai fan di Lupin III!

Mahou Shoujo Ore

Le Sailor Starlight al contrario!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Souten no Ken Re-Genesis

Lo zio di Ken in CG bruttissima e inguardabile.

DROP! Voto: 3 – Consigliato al mio peggior nemico!

Tachibanakan To Lie Angle

C’è almeno un’esibizionista e una infoiata… è troppo corto per capire altro!

Voto: 6 – Consigliato gli amanti degli anime brevi.

Uchuu Senkan Tiramisu

Lui si fa dei problemi assurdi per delle fesserie… e pilota un enorme robottone spaziale.

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli anime demenziali!

E anche stavolta abbiamo finito… mi raccomando continuate a seguirci in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!