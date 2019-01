Bignami: Stagione animata invernale 2018/2019 parte 3

Ah, l’inverno!!! Il fatto di finire legato al letto dalla febbre per cinque giorni filati, i tuoi che nonostante tutto ti chiedono di levare tutti gli addobbi natalizi, l’albero di Natale e persino il presepe, il freddo che non accenna a diminuire, ma davvero manco poco poco, i giorni bigi dominati da un uggioso e deprimente maltempo!!! Bando alle ciance, che parta la terza parte dei bignami invernali!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi questa terza valanga di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Endro

Quattro scemotte sconfiggono il Re dei Demoni… causando un New Game Plus…

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie fantasy demenziali.

Go-toubun no Hanayome

Osomatsu-san… ma loro sono di meno… sono ricche e vanno malissimo a scuola!!!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

Grimms Notes The Animation

Il protagonista è un finto trap e nel party ha una ura-trap… la storia è rubata da Moonlight Act, ma non ci facciamo caso!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie fantasy con combattimenti e magia.

Kaguya-sama wa Kokurasetai

Lui e lei sono troppo orgogliosi per dichiarare i propri sentimenti e continuano a stuzzicarsi con una bomba ad orologeria nel mezzo che manda a monte tutti i brillantissimi piani studiati nel dettaglio…

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

Kouya no Kotobuki Hikoutai

Tipo Last Exile, ma senza trama e con un miscuglio di animazioni classiche e in CG!

Drop! Voto: 5 – Consigliato ai fan delle serie dei combattimenti aerei.

Mahou Shoujo Tokushusen Asuka

Maghette che ammazzavano alieni pacioccosi e pucciosi, vengono riciclate contro il terrorismo internazionale… E Renzi che fa?!?!?!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie action.

Pastel Memories

Dei f@##uti alieni hanno cancellato la cultura otaku da Akiba… IMPOSSIBURU! Per cui delle ragazzine con la testa vuota e vestite strano entrano in un orologio e li combattono…

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle maghette.

Watashi ni Tenshi ga Maiorita!

Una pedo-lesbo pasticera cosplaymaker si innamora dell’amichetta della sorella e l’adesca con i dolci… ora potete chiamare la polizia!!!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie.

E anche per questa volta credo sia tutto!

Mi raccomando continuate a seguirci e a seguire le serie invernali… chissà che non esca materiale prossimamente per una quarta parte dei Bignami… nel caso contrario ci si rivede con questa rubrica appena si scalda un attimino l’aria e iniziano a fiorire i ciliegi!!! (Sì, intendo in primavera -_- )