Bignami: Stagione animata invernale 2018/2019 parte 2

Ah, l’inverno!!! Quando dopo una durissima settimana di studio e servizi finalmente puoi goderti il weekend… e ti becchi quasi 40 di febbre, con tanto di naso perennemente gocciolante, che ti blocca a letto per tre giorni… e non puoi manco andare a fare il Comunity Day di Pokemon Go, ma a culo ti escono i Totodile shiny dall’aroma, e fuori continua a fare così freddo che al posto di mettere l’acqua in frigo la lasci fuori al balcone!!! Bando alle ciance, che parta la seconda parte dei bignami invernali!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Bermuda Triangle – Colorful Pastrale

La Sirenetta, in versione idol, togliendo tutte le parti musical.

DROP! Voto: 5 – Consigliato ai fan degli slice of life.

Date A Live S3

Torna il solito tonno, il suo harem variegato di infoiate e stalker… e nuove ragazze folli da infilarci.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della serie.

Dimension High School

Cinque idioti bishonen parlano con una pietra parlante e diventano cartoni animati per partecipare a un quiz e salvare il mondo. qualcosa che ci si aspetterebbe da un film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

DROP! Voto: 3 – Consigliato a un pubblico femminile.

Domestic na Kanojo

Uno sfigato innamorato della sua prof, becca una tipa che gliela da… a fine episodio la bella sorpresa che mi fa pensare “Ma robe così assurde le si puo’ vedere solo in Beautiful”!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie sentimentali.

Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue

C’è chi preferisce la gatta alla topa!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie con animali.

Girly Air Force

Arpeggio of Blue Steel meets Strike Witches con sobrissimi aerei fosforescenti e senza Witches mezze ignude!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti aerei.

Kemurikusa

Lui è uno sfigato che una banda di spiantate hanno tirato su con una pompa… NO! NON LO TRASMETTONO SU YOUPORN!!!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di fantascienza.

Yakusoku no Neverland

Detective Conan ma nessuno viene trasformato in bambino perché sono già tutti bambini.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan dei thriller psicologici con un retrogusto horror.

E anche per questo secondo giro chiudiamo qui…

Preparatevi alla terza botta a breve! XD (se sei costretto a letto con la febbre che cavolo vuoi fare se non vedere anime o film?!?!?!?!?)