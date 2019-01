Bignami: Stagione animata invernale 2018/2019 parte 1

Ah, l’inverno!!! I giorni che ti separano dall’uscita di Kingdom Hearts III, il caldo in casa che si trasforma in disperazione gelida quando devi uscire per fare una qualsiasi spesa, la voglia di giocare a Pokemon Go con le mani in tasca, il buio che ormai già dal primo pomeriggio attanaglia la città! Ciancio alle bande, parta la prima parte dei bignami invernali!

Come sempre, l’unicherrima intenzione di questa rubricherrima stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. Vediamo un po’ che ci aspetta nella prima ondata di anime invernali che ci convincerà a restare a casa come giapponesi sotto i kotatsu! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

3D Kanojo: Real Girl S2

Lui e lei di nuovo sullo schermo… molto piatti e poco 3D.

Voto: 6 – Consigliato a chi ha seguito la prima stagione.

Boogiepop wa Warawanai

All’inizio non si capisce una emerita minchia… ottima regia!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti dei thriller soprannaturali.

Dororo

Un feudalino da quattro soldi fa un patto coi demoni sacrificando il proprio figlio per salvare il paese dalla crisi… fate vedere questa serie ai nostri parlamentari!

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle serie soprannaturali storiche.

Egao no Daika

Dalla op non si capisce se ci sarà una guerra o dello Yuri!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie di fantascienza slice of life.

Mob Psycho 100 S2

Uno dei pochi casi in cui l’anime supera alla stragrande il manga!

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Rinshi!! Ekoda-chan

Una host con l’hobby del nudismo racconta fesserie… praticamente una puntata tipo di Amici!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Tate no Yuusha no Nariagari

Sembra iniziare rose e fiori come ogni Isekai… poi il nazismo sale a livelli epici! XD

Voto: 7,5 – Consigliato aii fan del manga e degli isekai fantasy.

Ueno-san wa Bukiyou

Lei è cotta di lui, ma lui è troppo tonno per capirlo! E questa non è una romcom!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

E anche per questo primo giro è tutto… Come sempre, continuate a seguire le nuove serie della stagione. Alcune serie non sono state commentate perché seguiti di serie che non ho seguito.





Ci sentiamo prossimamente con la seconda parte!!!