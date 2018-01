Bignami: Stagione animata invernale 2017/2018 parte 5

Ah, l’inverno!!! Il primo Mewtwo preso dopo tante sofferenze e aver visto i pass EX dati ai branchi di marmocchi e a te no, le malattie che costringono tua madre a letto lasciandoti in carico di qualsiasi compito casalingo, i dannatissimi giocatori di agar.io che non ti danno il tempo di fare una pozione che sono già lì a divorarti! Bien, credo che siate pronti alla quinta e ultima parte dei bignami!

Come sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Beatless

Chobits porche che danno supermazzatone!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie d’azione.

Dagashi Kashi S2

A lei interessano i dolcetti, a lui le sue mozzarellone.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Darling in the FranXX

Star Driver meets Diebuster!

Voto: 8 – Consigliato agli amanti delle serie scifi.

Gin no Guardian S2

Lui è ancora un povero spiantato che gioca ai videogiochi virtuali per soldi… praticamente un coreano.

Voto: 6 – Consigliato ai fan della prima serie.

Hitori no Shita – The Outcast S2

Lui s’è fatto più figo rispetto alla prima stagione, lei è sempre un miscuglio di moe inquietante.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti con poteri.

Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu

Un’orgia di peccati che si smaciulleranno di botte…

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della serie.

Sora yori mo Tooi Basho

Lei è una cagasotto e l’altra vuole andare coi pinguini!!!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie d’avventura.

E anche per questo giro è tutto! (finalmente direi)

Mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate della nuova stagione e preparatevi alla TOP10 delle opening di questa stagione (sperando siano davvero 10)!!!!