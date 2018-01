Bignami: Stagione animata invernale 2017/2018 parte 4

Ah, l’inverno!!! L’attesa spasmodica di Febbraio per la comparsa della tua amatissima waifu in versione Bride nel tuo gioco per smartphone preferito (che tra l’altro giochi sul tablet), i pacchetti dell’11/11 che stai ancora aspettando dalla cina e che tardano ad arrivare, i millemila giochi su PS4 che stanno per uscire nonostante tu ne abbia altrettanti millemila ancora da finire!!! Suvvia, facciamo partire la quarta parte dei bignami invernali!

Come sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Hakata Tonkotsu Ramens

Durarara X Bungo Stray Dogs ma meno figo e con il trappone!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie poliziesche.

Hakumei to Mikochi

Memole gli fa una sega

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie un po’ fantasy.

Hakyuu Houshin Engi

Un imbecille cinese va ad affrontare la maschera bianca aka boss finale al primo episodio… e prende super botte tra un buco e l’altro di regia.

Voto: 6 – Consigliato ai fan dei fantasy orientali.

Killing Bites

Teddy Ruxpin si è svegliato incazzato e con due bocce da paura.

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei combattimenti e dei catfight.

Marchen Madchen

Una sfigata asociale finisce per diventare una maghetta in un paese dei sogni… nuda e coperta solo da un pesante librone…

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie con maghette.

Miira no Kaikata

Uno sfigato ha il padre tombarolo che gli manda una mummia di hello kitty in dono.

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli slice of life strani.

Slow Start

È leeeeeeeeeeeeentooooooooooo!

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli slice-of-life scolastici.

Takunomi

Desperate House Ubriacones

Voto: 6,5 – Consigliato agli amanti degli slice of life e degli alcolici.

E anche per questo giro è tutto, ma preparatevi per la quinta (e forse ultima) parteeeeeee! XD