Bignami: Stagione animata invernale 2017/2018 parte 3

Ah, l’inverno!!! Il tempo che da primaverile passa a super uggioso, con rovesci potenti che ti costringono in casa, le finestre che non si aprono ancora per scacciar fuori i virus rimasti a causa dell’umidità, i mille servizi da fare che non ti permettono di sederti un attimo a fare il punto della situazione!!! Ebbene il preambolo si conclude, che parta la terza parte dei bignami invernali!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Dame x Prince Anime Caravan

Una principessa campagnola fa la conoscenza di principi uno più idiota dell’altro, ma tutti super bishonen.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku

Un programmatore stressato e sottopagato finisce nel suo videogioco dove diventa con un cheat l’essere più potente di tutti che si farà un suo harem a causa degli spoiler della sigla iniziale.

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli Isekai.

Kaijuu Girls S2

Best serie for Godzilla.

Voto: 6 – Consigliato a fan dei kaijuu e della prima serie.

Koi wa Ameagari no You ni

Lei è inespressiva e s’innamora di un tizio che sembra il capo-sezione di Patlabor!

DROP! Voto: 7 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Toji no Miko

Lei è più scema di Goku e usa con altre sfigate delle katane che non tagliano…

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimento.

Violet Evergarden

Una bambolotta semi-automatica vuol capire che cos’è l’amore… sarebbe dovuta forse nascere bambola gonfiabile?

Voto: 8 – Consigliato a tutti!

Yowamushi Pedal – Glory Line

Passano le serie, e questi ancora pedalano tra l’esorciccio, l’otaku e la testarossa vuota (che dovrebbe essere tre volte più veloce visto che è rosso).

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie e del ciclismo.

Yuru Camp

Una tizia va a fare campeggio e incontra una tipa che sta dormendo su una panca… no, non è l’inizio di un video p0rn0! DAVVERO!

Voto: 6,5 – Consigliato a fan del campeggio.

E anche per questa volta è finita, tenetevi pronti per l’ultima (forse) parte che non penso verrà pubblicata a breve, ma l’intenzione c’è tutta! XD