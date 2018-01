Bignami: Stagione animata invernale 2017/2018 parte 2

Ah, l’inverno!!! Le giornate che si bruciano una dopo l’altra lasciandoti un senso di vuoto alle spalle, le cose che vorresti fare e vedere e non riesci perché ti sembra di non avere mai abbastanza tempo, le mezze stagioni che non sembrano esistere più, l’albero e gli addobbi natalizi che ti chiedono di essere messi da parte perché siamo quasi a metà Gennaio, ma tu hai voglia di farlo quanto un bradipo di fare la maratona di New York! Bene, diamo il via alla seconda parte dei bignami invernali! A questo giro ho visionato altre serie, ma la maggior parte non mi ha colpito o non era di mio gusto, per cui preparatevi a una grandinata di DROP!!!!

Come sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Citrus

Due lesbo e tanto screentime da riempire.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan dei dramma scolastici sentimentali yuri.

Gakuen Babysitters

Orfanello sfigato con fratellino palla-al-piede costretto a fare il maestro di asilo nido.

DROP! Voto: 6,5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Karakai Jouzu no Takagi-san

Lui e lei si fanno dispetti, ma come nella vita reale al maschio non è dato vincere.

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle commedie vagamente romantiche.

Mitsuboshi Colors

Ichigo Mashimaro ma in mezzo alla strada.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli slice-of-life un po’ demenziali.

Overlord II

Lui è il mucchietto d’ossa più forte del mondo, lei vorrebbe che lui le desse un certo osso…

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della serie.

Ramen Daisuki Koizumi-san

Una lesbicona masochista stalkera una macchina mangia ramen.

Voto: 7 – Consigliato agli amanti della cucina giapponese.

Ryuuou no Oshigoto!

3gatsu ma senza strapipponi mentali e regia figa, con ragazzine nude.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli shogi e delle commedie.

Sanrio Danshi

Cinque ciulloni grandi che se ne vanno ancora dietro alle mascotte tipo Hello Kitty.

DROP! Voto: 6 – Consigliato a un pubblico femminile.



E anche per questo giro è tutto, ma preparatevi a breve a una terza parte!

Troppa robba nuova da vedere! XDDDD