Bignami: Stagione animata invernale 2017/2018 parte 1

Ah, l’inverno!!! Il naso perennemente otturato a causa delle influenze portate giù dai parenti del profondo Nord, il freddo che nonostante tutto sta cominciando già a scemare divenendo primavera perché tu abiti nel meridione, le giornate che cominciano lievemente ad allungarsi, il lavoro che devi cercarti perché sei tornato disoccupato!!! Ciancio alle bande, facciamo partire la prima parte dei bignami invernali!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spesso spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Basilisk – Ouka Ninpouchou

Dopo 10 anni, Kouga e Iga ancora si menano alla stragrande… con un certo sapore incestuoso di base.

Voto: 7 – Consigliato a i fan di Basilisk e delle serie Ninja.

Cardcaptor Sakura Clear Card

Loro due fanno i piccioncini, inseguiti dalla stalker, mentre escono nuove carte per la collezione!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della serie.

Grancrest Senki

Uno sfigato viene fregato e costretto alla conquista del mondo da una maga che sembra uscita da una serie targata kyoani.

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie fantasy.

Hataraku Onii-san

Gatti al DHL.

DROP! Voto: 5 – Consigliato agli amanti delle serie brevi.

Ito Junji Collection

Uno sfigato che mette i brividi e ha il potere di lanciare maledizioni in situazioni prive di trama e inguardabili.

Voto: 4 – Consigliato ai fan dell’horror.

Kokkoku

Una famiglia di sfigati presa di mira nasconde un segreto usato spesso nei AV p0rn0 jappy.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie sui poteri soprannaturali.

Micchiri Neko

Gatti che fanno cose da gatti… che rompigatti!

Voto: 5 – Consigliato a un pubblico giovane.

Pop Team Epic

Due puccette demenziali con una voce da scaricatore di porto.

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli anime moooooolto demenziali!

E anche per questo giro è tutto, ma preparatevi già alla seconda, visto che nelle prime settimane di gennaio sono già uscite un botto di serie nuove! XD