Bignami: Stagione animata invernale 2016/2017 parte 3

Ah, l’inverno!!! Il buio che cattura la giornata poco dopo pranzo, i stupidi programmi televisivi sempre identici, i mega-saldi sulle robe natalizie che ormai quasi tutti hanno messo via, gli alberi di natale abbattuti dalla voglia di far niente! E rieccoci per la terza volta ai bignami invernali! XD

Come al sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Kemono Friends

Una tizia leopardata si lancia contro una ragazza… ma questo non è un anime p0rn0… una brutta gatta da pelare!

Voto: 5 – Consigliato ai fan dell’animazione CG brutta. XD

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Emma, ma lei è un drago yuri innamorata di un’ubriacona.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie un po’ demenziali.

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2

Può andare peggio… NO! STA ANDANDO PEGGIO!

Voto: 8 – Consigliato a chi ha seguito la prima serie!

Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

Lei va alle superiori e ancora non sa andare in bici! O_O

DROP – Voto: 6 – Consigliato agli amanti degli scolastici sportivi.

One Room

Date-sim brevissimo!

DROP! – Voto: 6 – Consigliato ai fan dei Datesim!

Piace – Watashi no Italian

Working ma più breve e in una trattoria giapponese che serve piatti italiani!

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli anime brevi.

Schoolgirl Strikers – Animation Channel

Delle studentesse vestite succinte combattono mostroni con grosse e potenti armi… e non ci riescono neppure! -_-;;;;

DROP! – Voto: 5,5 – Consigliato ai fan delle serie action di second’ordine.

Tales of Zestiria the X S2

Lui è il pastore, ma c’è troppa merda in questo mondo…

Voto: 8 – Consigliato ai fan dei Tales.

Urara Meirochou

Ragazzine moe che vogliono diventare il Mago Otelma.

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli anime moe.

Yowamushi Pedal – New Generation

I senpai si diplomano e rifare la squadra saranno cappelle senza zucchero!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di Yowamushi Pedal.

E anche per questo terzo giro chiudiamo qui…

…ma state attenti, perché forse ci potrebbe essere una quarta ondata! XDDDDDD