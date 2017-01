Bignami: Stagione animata invernale 2016/2017 parte 2

Ah, l’inverno!!! La voglia di continuare a segregarsi in casa finendo Final Fantasy XV postando istantanee di tanto in tanto su facebook, il freddo pungente sulle guance le rare volte che si è costretti ad uscire di casa, l’oscurità che lentamente prende il sopravvento a causa del maltempo!!! Bando alle ciance, che parta la seconda parte dei bignami invernali!

Come al sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

ACCA – 13-ku Kansatsu-ka

Un tabagista riccone e figo che va in giro a scovare gente corrotta in un periodo di pace e tranquillità.

Voto: 7,7 – Consigliato ai fan delle serie intricate.

Ao no Exorcist – Kyoto Fujouou-hen

Lui vuole ammazzare suo padre e il fratellino è uno tsundere un po’ geloso e un po’ protettivo.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Chiruran – Nibun no Ichi

Gli shinsengumi in versione SD e demenziale.

DROP! Voto: 5,5 – Consigliato agli amanti delle serie brevissime e demenziali.

elDLIVE

Hitman Reborn, ma con una roba fallica che esce dalla pancia del protagonista e gli da consigli…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli shonen.

Fuuka

Lui è uno sfigato twitteromane che finirà in un triangolo amoroso tra una cantante famosa sua amica d’infanzia e una nuova compagna di classe che diventerà una cantante perché la sigla ce l’ha già spoilerato.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle romcom.

Gabriel DropOut

Lei inizialmente è un’angiolessa impeccabile, ma scesa nel mondo umano, a contatto con i MMORPG è diventata una neet!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Hand Shakers

K ma con animazioni e CG di cacca e regia da mal di mare.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimento con poteri occulti.

E anche per questo secondo giro chiudiamo qui…

…ma preparatevi prossimamente alla terza ondata! XD (lo so, vi sto viziando, ma sono usciti troppi anime tutti assieme XDDDD)