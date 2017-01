Bignami: Stagione animata invernale 2016/2017 parte 1

Ah, l’inverno!!! Il freddo che si impossessa brutalmente delle strade ammantate dalla neve, la malattia che trasforma il tuo naso in un rubinetto perennemente gocciolante, la voglia inesistente di alzarsi dal letto a prima mattina!!! E dopo il solito preambolino, lancio la prima parte dei bignami invernali!

Come al sempre, l’unica intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a restare trincerati saldamente sotto le coperte! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Akiba’s Trip The Animation

Lui uno sfigato che finisce mezzo ammazzato, perché ad Akiba ci stanno vampire che si sconfiggono spogliandole…

Voto: 7 – Consigliato ai fan del videogioco.

Demi-chan wa Kataritai

Monster Musume in versione soft scolastica e senza troppe sconcerie!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie scolastiche con i mostri kawaii.

Idol Jihen

Politiche che si propongono ballando e cantando… come se non ci fossero già troppi idol e pornostar in parlamento! XD

DROP Voto: 6 – Consigliato ai fan delle idol.

Koro-sensei Quest!

Assassination classroom ma ancor più demenziale e in stile rpg.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan di Assassination Classroom.

Masamune-kun no Revenge

Lui da ciccione sfigato è diventato un figaccione muscoloso solo per vendicarsi sulla tsundere di turno!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle romcom scolastiche.

Nyanko Days

Lei è una sfigata senza amici, ma a casa ha tre gattine antropomorfe… il paradiso!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie brevi e kawaii!

Seiren

Lui è uno sfigato indeciso… loro cadranno ai suoi piedi una per volta per incensare i jappy otaku sfigati!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan dei galgame.

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu S2

Tipo zelig ma più serio e fa più ridere.

Voto: 7,5 – Consigliato a chi ha apprezzato la prima serie.

Youjo Senki

Crudele bimba krukka che con poteri magici è un’autentica spaccaculi!

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle serie di guerra.

E anche per questo primo giro è tutto…

…ma tenetevi pronti prossimamente, visto che ho già visionato anche la seconda e terza ondata e ve le commenterò alla svelta! ^_-