Bignami: Stagione animata estiva 2018 parte 4

Ah, l’estate!!! Le piogge che ti bloccano proprio quei giorni in cui vorresti e potresti andare al mare, il frigorifero sempre strapieno di frutta pronta a farsi mangiare a qualsiasi ora per rinfrescarti, la Nintendo Switch che ti sta per arrivare e quel dannato corriere non ti manda segnali di vita, la Niantic che vuole per forza che shoppi un po’ qui e là per giocare a Pokemon Go… E finalmente posso annunciare con soddisfazione che questa è l’ultima puntata dei bignami della stagione estiva animata! Purtroppo la terza stagione dei Giganti inizia la settimana prossima, per cui commenterò rispetto a quello che succedeva in questa saga nel manga!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo per l’ultima volta cosa ha da offrire questa stagione estiva per convincerci restare i compagnia di pc e codizionatori piuttosto che fiondarsi fuori casa a catturare pokemon! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Aguu Tensai Ningyou

Una sfigata si accorge che in realtà gli altri cheattano.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie paranormali.

Back Street Girls

Uno yakuza gioca in real life a idolm@ster!

Voto: – Consigliato ai fan delle commedie demenziali.

Grand Blue

Lui vuole iniziare una nuova vita universitaria… gli altri lo tramuteranno in un nudista… ah, sì, c’è pure la cosa delle immersioni, ma non sembra importante.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan del manga e delle commedie demenziali.

Happy Sugar Life

Lei sembra la tipica yurettina con lo shota-complex… in realtà è una psicopatica con lo shota-complex.

Voto: 6,5 – Consigliato a fan delle serie drammatiche.

High Score Girl

Pubblicità ai giochi arcade anni ’90 allo stato brado!

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei giochi arcade.

Joshi Ochi! 2-kai kara Onnanoko ga… Futte Kita!?

To love ru, ma più breve, senza trama e con trombata quasi ogni epsiodio.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie ecchi.

Lord of Vermilion – Guren no Ou

Non si capisce una mazza, ma muoiono tutti! (Ah, da quanto tempo che non descrivevo una trama simile)

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti paranormali.

Shingeki no Kyojin S3

Oggi al parlamento… con i Giganti.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Shoujo Kageki Revue Starlight

Utena meets LoveLive!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan degli anime sul teatro.

Sunoharasou no Kanrinin-san

Non si è capito il suo sesso, ma sarà attorniato/a da tettone!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie sentimentali brevi.

Tenrou Sirius the Jaeger

Blood the last vampire ma senza katana!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie horror.

Yuragi-sou no Yuuna-san

Tette e culi ma di youkai!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie service.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Per i prossimi bignami ci si risente all’inizio del fresco autunno animato pieno di quelle che sembrano delle prelibatezze animate!!!