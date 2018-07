Bignami: Stagione animata estiva 2018 parte 3

Ah, l’estate!!! Tutti che ti dicono che dovresti sgrassare, ma con questo caldo già fai la sauna 24 ore al giorno, gli amici che postano sui social media le loro foto nei posti di villeggiatura più assurdi e invece tu sei al pc a scorrere la home di faceboook, la pila di libri che si è accumulata durante l’anno che sta aspettando che tu vada al mare per portartene uno da leggere mentre prendi il sole… E partiamo (non in vacanza) con la terza parte dei bignami estivi! Vediamo quali perle ha preparato il popolo nipponico per stupirci durante questa nuova stagione estiva animata!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle.

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Angolmois – Genkou Kassenki

Una banda di prigionieri sfigati si trovano tra l’incudine e il martello.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie medioevali giapponesi.

Free! Dive to the Future

Ancora una volta bishonen un po’ “frufru” che si tuffano con i loro muscolacci bene in vista e che fanno perdere la testa alle fangirl e fujoshi!

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Jashin-chan Dropkick

Lei è una divinità maligna infernale che vuole tornare a casa… la sua evocatrice è una sadica perversa non troppo d’accordo a lasciarla andare.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes

Lei è una sfigata col cuore spezzato che ha trovato un negozio di chincaglierie col bishonen super genialoide.

Voto: 6 – Consigliato a un pubblico femminile.

Overlord III

La figaggine impera sovrana e nonostante sia solo un mucchietto di ossa, lei lo vuole stuprare.

Voto: 8 – Consigliato ai fan della serie.

Phantom in the Twilight

Mostri bishonen in una Londra attuale… il mio secondo incubo dopo la Brexit!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Planet With

Lui abita con dei cosi strani e non si ricorda una cippa lippa di chi cavolo sia, ma si incazza come un muflone e combatte contro un “Man in Black” che non è in black.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie sci-fi un po’ demenziali.

Shinya! Tensai Bakabon

Quando non si hanno più idee e si decide di resuscitare i morti sperando di avere lo stesso successo di Osomatsu-san.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci si risente a breve per la quarta e probabilmente ultima parte dei bignami.