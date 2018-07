Bignami: Stagione animata estiva 2018 parte 2

Ah, l’estate!!! La festa patronale con i fuochi d’artificio ipotici che dopo un po’ te ne fanno andare al sonno, la granita allo Svelto che risulta buonissima in qualsiasi stagione, gli eventi di Pokemon GO che la Niantic ha deciso di mettere tutti d’estate senza ricordarsi che c’è un CA**O di sole cocente fuori casa! E anche questa volta, fiato alle trombe e facciamo partire la seconda parte dei bignami! A questo giro ci sono tante belle serie che attendevo con impazienza oltre alla BEST serie dell’estate (come saprà già chi ci legge su facebook)!!!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle.

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Asobi Asobase

Tre teste vuote si divertono in giochi giapponesi (e non) in maniera BRUTALMENTE divertente.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Chio-chan no Tsuugakuro

Lei è una gamers strafatta e ogni santo giorno, andando a scuola, le succede un cacchio di fatto… possibile?!?!?!? A voi è mai successo?!?!?!?

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie demenziali.

Harukana Receive

Haikyuu!! con tette e culi in spiaggia.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Hataraku Saibou

Esplorando il corpo umano con più spargimenti di sangue.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie educative.

Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria

Lui è un cheattone a capo di un mega esercitoin un isekai e a noi viene data solo una spiegazione di un minuto e mezzo di come sia successo.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli isekai fantasy.

Island

Lui si crede il Ginga Bishounen, ma in realtà è una specie di Terminator sfigato!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie harem sentimentali.

Ongaku Shoujo

Loro sono idol che non si fila nessuno, lei ha un senso spaventoso per la musica e il ballo… ma è intonata come Pollon!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie sulle idol.

Satsuriku no Tenshi

SAW ma la tipotta si salverà con grossa e grassa probabilità alla fine.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei thriller survival.

Yami Shibai – S6

Storie horror così brevi che non fanno paura manco ai bambini.

Voto: 5 – Consigliato ai fan della serie.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci sentiamo a breve con altre nuovissime e roventissime stagioni estive!