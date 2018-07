Bignami: Stagione animata estiva 2018 parte 1

Ah, l’estate!!! Il tempo atmosferico così merdoso da tagliarti le gambe a inizio stagione, il tempo che sembra essere sempre di meno tra i tanti impegni al punto da farti fare il primo bagno il 1 Luglio, il caldo opprimente che continua ad abbatterti ogni volta che esci di casa, ma lo fai ugualmente perché con il frenetico frinire delle cicale ti sembra tanto di stare in Evangelion. E dopo il solito preambolo che non legge mai nessuno, ecco il primo appuntamento con i bignami della stagione estiva! Fuori fa così caldo che restare a casa sotto il ventilatore o con la condizionata è un vero piacere! Da poco si sono concluse a raffica le stagioni primaverili e come una grandinata improvvisa abbiamo già un bel po’ di serie estive da commentare!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo per l’ultima volta cosa ha da offrire questa stagione estiva per convincerci restare i compagnia di pc e codizionatori piuttosto che fiondarsi fuori casa a catturare pokemon! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Banana Fish

Sento puzza di fiera della salsiccia con droghe come accompagnamento!

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli investigativi.

Hanebado!

Haikyuu!! fuso con Saki ma con il badminton!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu

Un giapponese sfigato viene evocato da una loli e una tettona, che diventano sue schiave, ma lui nonostante sia un personaggio super figo e OP è troppo giapponese sfigato per sfruttare le occasioni come si deve.

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli harem, dei fantasy e degli isekai.

Senjuushi

Anche quelle che sembrano ragazze sotto c’hanno il moschetto.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Shichisei no Subaru

SAO meets Anohana… NO, DAVVERO!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie alla SAO e Anohana!

THE iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater S3

Come sempre, siparietti scemi che non fanno ridere fatti dalle idol e dal Producer… ma continuo a seguirli perché mi piace la canzoncina di Cinderella fatta all’organetto nel preview.

Voto: 6 – Consigliato ai fan di Idolm@ster.

Yama no Susume S3

Tornano le Messner in gonnella.

Voto: 6 – Consigliato ai fan della serie.

Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama

Una sfigata si trova evocata in un mondo dei sogni e deve raccogliere principini figaccioni per salvare il mondo.

Voto: 6,5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Appena usciranno abbastanza titoli vi sparo la seconda parte!