Bignami: Stagione animata estiva 2017 parte 2

Ah, l’estate!!! Il buco nell’ozono che crea questo caldo torrido e dannato, i blackout causati dal massivo utilizzo dei condizionatori, le feste patronali ricche di orsetti gommosi e meraviglie (come il coltello con il tagliere incorporato), la doccia ghiacciata (che non è neppure poi tanto ghiacciata) unico sollievo dalla arsura estiva! Bentornati alla seconda parte dei bignami estivi. Nonostante il calore e il fatto che i condizionatori a casa mia siano ancora fuori uso, continuo a combattere il caldo con un ventilatorino preso dal cinese sotto casa e combatto contro la luce del monitor che mi proietta sulla retina la nuova stagione di serie animate!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo per l’ultima volta cosa ha da offrire questa stagione estiva per convincerci restare i compagnia di pc e codizionatori piuttosto che fiondarsi fuori casa a catturare pokemon! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

18if

Persona ma più sfigato e animato malissimo.

DROP – Voto: 5 – Consigliato ai fan delle serie fantastiche.

Action Heroine Cheer Fruits

Locodol crossato con Love Live, ma in versione tokusatsu.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli scolastici e dei tokusatsu.

Battle Girl High School

LoveLive X Synphogear, ma hanno preso il peggio delle due serie.

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti sci-fi.

Centaur no Nayami

Monster Musume con meno scene ecchi e più soft yuri.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle ragazze mostro.

Enmusubi no Youko-chan

Le Tohou più cinesi, sfigate e disegnate peggio!

DROP – Voto: 5,5 – Consigliato agli amanti delle serie spiritiche demenziali.

Gamers!

Lui è uno sfigato amante dei videogame, a lei piace il joystick…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie un po’ demenziali.

Isekai wa Smartphone to Tomo ni.

Uno sfigato muore, Dio per scusarsi gli offre una seconda chance e lui… sceglie di portarsi lo smartphone in un mondo fantasy… i giovani d’oggi sono troppo presi da youporn!

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli isekai.

Keppeki Danshi! Aoyama-kun

Holly e Benji col maniaco della pulizia. (No, davvero!!!)

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie demenziali.

Nora to Oujo no Noraneko Heart

Lui è uno sfigato che è stato trasformato in gatto… loro sono allupate!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie comiche brevi.

Per questa volta è tutto… vi do appuntamento prossimamente per la terza parte (e dalla mole di nuovi titoli che mi trovo tra le mani, credo potrebbe essercene anche una quarta XDDDDDD)!!!

Mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!