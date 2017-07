Bignami: Stagione animata estiva 2017 parte 1

Ah, l’estate!!! Il lavoro che ti costringe a morire di caldo in mezzo alla strada, quelle poche giornate di vacanza che ti ritrovi passate al mare superando mille code stradali, la frutta fresca racchiusa in quello scrigno sacro che diviene il frigorifero, latore di doni preziosi! Ed ecco a voi la prima parte dei bignami, ovvero piccoli commenti pungenti sulle serie della stagione estiva animata!

Come sempre l’intenzione di questa rubrica di stagione è quella di riassumere con poche e brevissime frasi le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato estivo giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo per l’ultima volta cosa ha da offrire questa stagione estiva per convincerci restare i compagnia di pc e codizionatori piuttosto che fiondarsi fuori casa a catturare pokemon! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Aho Girl

Lei è stupida e ama le banane… a lui sale così tanto il nazismo a parlarle che finisce per menarla! E FA BENE!!!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie demenziali piene di gag.

Ballroom e Youkoso

Haikyuu ma col balletto!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Dive!!

Un nuovo Free! per le fujoshi!

Voto: 6,5 – Consigliato a un pubblico femminile e agli amenti delle serie sportive.

Knight’s & Magic

Un otaku di robottoni muore e si reincarna in un altro mondo fantasy con mecha magici… praticamente il paradiso.

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli isekai fantasy.

Konbini Kareshi

Giapponesi liceali che non si dichiano!

Voto: 5,5 – Consigliato a un pubblico femminile e agli amanti degli slice of life romantici.

Nana Maru San Batsu

Giovane nerd bibliotecario decide di darsi ai quiz. Gerry Scotti sarebbe fiero di lui!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie scolastiche con argomenti strani.

Netsuzou TRap – NTR

Lei tenta di entrare in intimità col suo ragazzo, ma la sua amica è un po’ yuri zozzona e non ci sta.

DROP! – Voto: 5 – Consigliato agli amanti del genere soft yuri.

Tenshi no 3P!

Loli K-On meets hikikomori! Ma Gesù lo perdona…

Voto: 6,5 – Consigliato agli amanti delle serie musicali.

Vatican Kiseki Chousakan

Praticamente Supernatural ma con meno divinità, meno armi, meno deus ex machina e più investigazioni sui miracoli!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti dei thriller a sfondo religioso.

Per questa volta è tutto… vi do appuntamento prossimamente per la seconda parte (e dopo per la terza, visto che sono già uscite un botto di serie XD)!!!

