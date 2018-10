Bignami: Stagione animata autunnale 2018 parte 4

Ah, l’autunno!!! Il caldo che ancora apena cominci a vestirti un po’ più pesante torna a farla da padrone, forse a causa dell’Effetto Serra… i gatti che per strada si nascondono sotto le macchine parcheggiate per non farsi fotografare, gli eventi di Pokemon GO che continuano a susseguirsi nonostante tu abbia ancora da finire Valkyria Chronicles 4… Lucca che si avvicina lentamente e tu che ovviamente non sei pronto manco per cacchio!!! Bien signore e signori, diamo inizio alla quarta parte dei bignami!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Ace Attorney S2

Un idiota fa strane mosse con le mani che creano onde d’energia… NO, NON E’ DRAGON BALL!!! Ah, c’è un nuovo nemico mascherato, ma non è neanche Gundam!

Voto: 6 – Consigliato ai fan del videogioco.

Anima Yell!

Lei vuole fare la sedia… o forse no?

Voto: 6 – Consigliato ai fan degli slice of life sportivi/scolastici.

Beelzebub-jou no Okinimesu mama.

L’inferno in realtà è una fottuta commedia shojo!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie sentimentali.

Conception

Il titolo dice tutto… lui viene evocato per bombare 12 tipe, una per segno zodiacale! ASPE’!?!? No… 13, stanno le gemelle dei gemelli! XD

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli harem.

Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu.

Lui vuole stare sopra, anche l’altro… ma a letto!

DROP! Voto: 6 – Consigliato alle amanti degli YAOI.

Karakuri Circus

Un bimbo ereditierissimo viene protetto da Rei Ayanami con le tette e da Bruce Lee palestrato.

Voto: 8 – Consigliato ai fan degli action.

Merc Storia – Mukiryoku Shounen to Bin no Naka no Shoujo

Lui è uno cagasotto e gira con un onanhole magico volante e parlante!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico giovane.

Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai

Lui è uno sfigato che vuole sfondare nel business delle light novel, la sorella sfonda… ma vorrebbe essere sfondata dal fratello.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche harem.

Toaru Majutsu no Index III

Lui è ancora sfigato, soprattutto con le donne… per fortuna ad aiutarlo ha la potentissima Federica, la mano amica!

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Tokyo Ghoul:re S2

Le cose si mettono male… te ne accorgi dal fatto che lui ha cambiato shampista!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di Tokyo Ghoul.

Yagate Kimi ni Naru

Lei è un po’ frigida… l’altra vorrebbe riscaldarla.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche scolastiche con un velo di YURI.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Non ricordo quante altre serie nuove dovrebbero uscire, ma se ce n’è un numero interessante, forse potremmo vederci in una quinta parte… Ma non ne sono sicuro sicuro!