Bignami: Stagione animata autunnale 2018 parte 3

Gaikotsu Shoten’in Honda-sanAh, l’autunno!!! Il fatto di non capire se devi vestirti in maniera più pesante o più leggera perché vedi il cielo cupo, ma fuori fa comunque caldo… la politica che continua a farci impennare lo Spread neanche al governo ci fosse Carcarlo Pravettoni, i giochi che ti incollano in casa impossibilitato a girare per venire per l’ennesima volta tradito dai pokemon che non vogliono proprio saperne di uscire shiny… BENE come sempre, si dia il via alla terza parte dei bignami!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Gaikotsu Shoten’in Honda-san

Un impegato di una libreria che lavora fino alla mort… ah no, è un fottuto scheletro!

DROP! Voto: 5 – Consigliato ai fan delle serie corte con sketch contemporanei.

Gakuen Basara

“YUKIMURA!” “OYAKATASAMA!” all’infinito… ma alle superiori!

DROP! Voto: 4 – Consigliato ai fan di Sengoku Basara.

Goblin Slayer

I niubbi prendono botte, e lui c’ha un fottutissimo chiodo fisso!!!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie fantasy.

Golden Kamuy S2

Al posto di cercare i carcerati, trovano ogni scusa per fare uno spuntino… beati loro!

Voto: 7 – Consigliato a chi ha seguito la prima serie.

Himote House

Cinque oche sotto lo stesso tetto… in CG brutta!

DROP! Voto: 4 – Consigliato a chi ama le gag stupide.

Radiant

Naruto meets Rave… e lui c’ha le corna!

DROP! Voto: 6 – Consigliato a un pubblico giovane.

Release the Spyce

Loro sono ninja drogate, lei lecca la gente…

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie d’azione.

SSSS.Gridman

SUPERHUMAN CHE SAMURAI! OGNI BATTAGLIA PIU’ FORZA VI DA!!!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan dei Tokusatsu.

Sword Art Online – Alicization

Lui è sempre il solito figo, ma si sta ficcando nella merda con le sue stesse mani… per fortuna c’ha l’harem a salvarlo!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di SAO.

Uchi no Maid ga Uzasugiru!

Lei è Mikasa pedofila che deve badare a una fusion tra Umaru Doma e Nagi Sanzenin.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie demenziali.

Ulysses – Jeanne d’Arc to Renkin no Kishi

Lui è un imbecille che però vuole diventare un alchimista… e Giovannona “Coscialunga” d’Arco non è ancora uscita al primo epi… WORST SERIES EVAR!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie fantasy.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci vediamo alla probabile ultima parte… forse… non è sicuro però…