Bignami: Stagione animata autunnale 2018 parte 2

Ah, l’autunno!!! Le piogge che non ti fanno venir voglia di uscire per giocare a Pokemon GO, nonostante ci sia ancora l’evento per schiudere i regionali, anche se continuano a uscirti quei fottutissimi pokemon di Alola… Gli operatori telefonici che ti chiamano insistentemente per cambiare utenza, e tu che rispondi perché speri sia una proposta di lavoro, la voglia di svegliarsi presto la mattina che sparisce lentamente mentre i giorni si allungano sempre di più e Lucca che continua a incombere!!! Ciancio alle bande, diamo il via alla seconda parte dei bignami!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Bakumatsu

Bishonen del periodo del Bakumatsu che combattono saltellando come scemi nel tempo!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Hinomaru Sumo

Gigi la Trottola agli steroidi… che fa sumo…

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli anime sportivi di lotta.

Irozuku Sekai no Ashita kara

Una maghetta depressa torna indietro nel tempo con un attimo di scopa in cul0…

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

JoJo’s Bizarre Adventure – Golden Wind

GioGio ai quartieri spagnoli!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan di JoJo.

Kishuku Gakkou no Juliet

Lui è una testa dura innamorato, lei è una verginella di ferro dal cuore tenero.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie romantiche.

Sora to Umi no Aida

Sanpei… nello spazio… contro sharknado… NO! Non è una serie della Asylum!!!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie.

Tonari no Kyuuketsuki-san

Lei è una feticista delle bambole che decide di trasferirsi a casa di una vampiretta loli.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan degli slice of life soft yuri.

Zombieland Saga

Lei è piena di vita e di speranza per diventare un’idol… E MUORE! Per fortuna esistono gli zombie… o no?

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie demenziali con certo gusto horror.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci vediamo a breve per la terza parte… anche se non so quanto breve sarà… sta uscendo TROPPA ROBBAAAAAAAA!!!! XD