Bignami: Stagione animata autunnale 2018 parte 1

Ah, l’autunno!!! Il sogno di fare un bel bagno in mare a Ottobre che svanisce col calare delle temperature, il primo raid EX di Deoxis che ti aspetta nella palestra della tua città, Lucca che inizia a incombere e non ti ricordi neanche la via della casa che hai fittato quest’anno!!! E dopo il solito preambolino, lancio la prima parte dei bignami!

Come sempre, l’unica intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi questa prima ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Akanesasu Shoujo

Una scema e le sue amichette fanno riti strani e a culo finiscono in un altro mondo… purtroppo non “all’altro mondo”!

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti con poteri strani.

Double Decker! Doug and Kirill

Lui è uno scemo fissato di diventare un eroe… l’altro non si capisce se è un genio o un’idiota!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di Tiger&Bunny!

Jingai-san no Yome

Lui è un ragazzo carino e deve sposare un mostro peloso… chi ha il fetish del furry immagino ammazzarebbe per un’opportunità simile.

Voto: 5 – Consigliato ai fan degli anime brevi.

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

Haikyuu!! ma con la corsa!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Ken En Ken: Aoki Kagayaki

Una tizia trova un tesoro per caso salva il culo di tutti… mentre l’impero fa il culo al mondo.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie storiche con combattimenti e magia.

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai

Lei è un’esibizionista con una malattia assurda, lui pure e non puo’ avere il cellulare.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie e dei drammi.

Tensei Shitara Slime Datta Ken

Uno sfigato si reincarna in un carinissimo slime e ottiene poteri sempre più assurdi… ma non tutti al primo episodio.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan degli isekai.

Uchuu Senkan Tiramisu S2

Un idiota fissato con la sua cabina di comando e combatte altri idioti tra scene serie i IDIOZIEEEEEE!!! (ve l’avevo detto che erano idioti, no?)

Voto: 6 – Consigliato a chi ha seguito la prima serie.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci vediamo alla prossima parte che immagino arriverà a breve… forse…