Bignami: Stagione animata autunnale 2017 parte 5

Ah, l’autunno!!! Gli amici che si sposano e tu che ti ubriachi marcissimo senza darlo a vedere, le idee che vengono schiacciate da quell’infallibile bisogno di accidia, Lucca che ormai incombe sempre di più e dovresti cominciare a stendere qualche bozza di domanda per gli autori e cantanti!!! E dopo il solito preambolo, diamo il via all’ultima parte dei bignami!

Suvvia, cinque appuntamenti sono abbastanza per un fidanzamento, no? Ne vorreste ancora?

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

3-gatsu no Lion S2

Lui è un autolesionista che gioca a un gioco che non gli da divertimento per intascare soldi… l’opposto di Yughioh!

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Classicaloid S2

Un mocciosetto si spaccia come fratellino di lei e porta con sé un ippotommaso suonante!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della prima serie.

Evil or Live

Prison School in versione cinese… ma senza tette e culi! -_-;;;;

DROP! Voto: 3 – Sconsigliato a tutti!

Fireball Humorous

Discorsi senza senso che però fanno ridere.

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei Fireball.

Infini-T-Force

Crossover con quattro eroi fighi del passato rivisitati come bishonen figoni.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan degli eroi della Tatsunoko.

Inuyashiki

Un vecchiaccio e un emo diventano superarmi aliene… DOVE DIAVOLO SONO I GANTZER QUANDO SERVONO!?!?!?

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle serie sci-fi drammatiche.

Onyankopon

Delle pantegane travestite si fanno i cavolacci di studentesse giapponesi.

DROP! Voto: 4 – Consigliato ad un pubblico infantile.

Pingu in the city

NOOT! NOOT!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico infantile.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguire le serie animate di questa stagione!

Per i prossimi bignami (credo…) ci si ribecca all’inizio del freddo inverno animato pieno di sequel e tantissime serie animati interessanti!!!