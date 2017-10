Bignami: Stagione animata autunnale 2017 parte 4

Ah, l’autunno!!! I dolori articolari che compaiono dal nulla preannunciando la vecchiaia i giochini online che continuano a tentarti di shoppare ma tu preferisci spenderli in salsiccia, gli amici che ti mandano gli inviti per il loro matrimonio e tu non ricordi l’ultima volta che avevi un partner!!! E dopo il solito preambolino, lancio la quarta (e forse ultima) parte dei bignami!

Come al solito, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire mano nella mano col nostro partner! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Animegataris

Una scemotta viene messa in mezzo da una riccona per creare un club sugli anime… con spiriti e gatti parlanti…

Voto: 7 – Consigliato ad un pubblico otaku che possa godere delle vagonate di citazioni.

Boku no Kanojo ga Majimesugiru Sho-bitch na Ken

Lui voleva una fidanzatina e si è trovata una zozzona compulsiva.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie con tante gag.

Himouto! Umaru-chan R

Torna la sorellina otaku dalle due facce più pantofolaia di tutte!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della prima serie.

Houseki no Kuni

In un paese pieno di ragazze minerale, lei è fatta di un minerale sfigato e le viene dato un incarico sfigato attraverso cui conosce una sfortunatissima nuova amica.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie fantastiche sui generis.

Imouto sae Ireba Ii.

OreimoXEromanga-sensei… ma senza imo… e con più personaggi pervertiti…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle romcom.

Kekkai Sensen & Beyond

Tizi con poteri assurdi strillano colpi assurdi contro nemici di un’assurdità che mi fa impazzire solo a pensarci! XD

Voto: 8 – Consigliato ai fan del manga e ai fan degli action che hanno seguito la prima serie.

Mahoutsukai no Yome

xxxHolic con gender swapped e ambientato in Inghilterra.

Voto: – Consigliato ai fan delle serie fantasy bucoliche.

Two Car

Due amiche innamorate del loro coach vincono corse in sidecar.

Voto: 6 – Consigliato ai fan di serie di corsa.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Se le trasmissioni si decidono a darsi una mossa a breve potrete leggere anche l’ultima parte dei bignami! XD