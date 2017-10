Bignami: Stagione animata autunnale 2017 parte 3

Ah, l’autunno!!! Quella voglia matta di andarti a scaricare serie di qualche anno fa come Cross Ange, per vederle in versione incensurata, la sveglia che suona incessante al mattino che ti preannuncia una dura giornata di lavoro o di studio dinnanzi, le serie animate stagionali che spuntano una dopo l’altra come funghi!!! Bene, diamo il via alla terza (e udite udite, non ultima) parte dei bignami!

Come al solito, l’unica intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire per incontrare altra gente reale! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Blend S

Working con la tipa finta super sadica e il tipo super masochista.

Voto: 6,5 – Consigliato agli amanti delle commedie piene di gag.

Code Realize – Sousei no Himegimi

Lupin dei poveri rapisce una bambola gonfiabile velenosa.

Drop! Voto: 6,5 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Hozuki no Reitetsu S2

Un demone, così bastardo e malvagio che persino gli altri demoni lo temono, continua a fare il vice all’inferno.

Voto: – Consigliato ai fan della prima serie.

Kino no Tabi (2017)

Una tipa che viaggia di continuo finisce in un paese dove uccidere non è reato… e si mangia un enorme montagna di pancake! O_O

Voto: 8 – Consigliato a tutti, soprattutto a chi ha seguito le precedenti versioni animate dedicate a Kino no Tabi.

Love Live! Sunshine!! S2

Le solite campagnole che vogliono diventare idol per salvare una scuola.

Voto: 7 – Consigliato ai fan di LoveLive.

Net-juu no Susume

Una NEET si innamora in un MMORPG usando un personaggio maschio…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle commedie e dei videogiochi.

Shoujo Shuumatsu Ryokou

Due nanerottole carinissime in guerra fanno discorsi filosofici ed esistenzialisti.

Voto: 7,5 – Consigliato a

Yuki Yuna wa Yusha de Aru – Washio Sumi no Shou

Se è come la prima serie… questo è la brutta copia di Madoka, ma disegnato meglio.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei comabttimenti con poteri soprannaturali e chi ha visto la prima serie.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

A questo giro sono uscite davvero tante nuove serie tutte assieme, per questo anche i bignami si stanno susseguendo velocemente… (e anche perché ho tempo per vederli XD)

Ci si risente prossimamente, con un’altra parte (forse l’ultima?) dei bignami!!!