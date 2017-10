Bignami: Stagione animata autunnale 2017 parte 2

Ah, l’autunno!!! I mega diluvi universali con grandinata che ti sorprendono in mezzo alla strada abbassando la temperatura media di 10 gradi, le t-shirt che pian piano iniziano a lasciare il passo a felpine e camice dalla manica lunga, le società che vendono poltrone che già fanno OFFERTE NATALIZIE!!! E dopo il preambolo di rito, che parta la seconda parte dei bignami!

Come sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente all’acido muriatico) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la seconda ondata di anime autunnali che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire a giocare a Pokemon GO! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Ame-con!!

Belle e Sebastien col bishonen… alle hawaii… e lo shiba inu…

DROP! Voto: 5 – Consigliato agli amanti degli short anime.

Dies Irae

Nazisti con poteri strani e cose insensate che avvengono una dopo l’altra. Ma fa figo perché c’è tanto sangue e ultraviolenza!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie con combattimenti soprannaturali.

Just Because!

Non si capisce se è un anime sportivo, musicale o romantico…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli slice of life scolastici.

Ousama Game

Lui è uno sfigato sopravvissuto a un survival game… e nella sua nuova classe ricomincia un altra volta il survival game… direi che i gatti neri si grattano quando passa lui!

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei survival game soprannaturali.

Pikotaro no Lullaby Lullaby

Una macchietta televisiva che fa battute che non fanno ridere nelle fiabe.

DROP! Voto: 3 – Consigliato a ai fan di Pikotaro e ai miei peggior nemici.

Taishou Chicchai-san

Un samurai bishonen campagnolo che vede gli spiriti finisce per diventare una copia di se stesso super deformed…

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan dei superdeformed.

Tsukipro The Animation

Idol e brutta CG… meglio le lovelive!

DROP! Voto: 5,5 – Consigliato a un pubblico femminile.

URAHARA

Tre ochette giulive con pochi neuroni cercano di salvare il Giappone da una assurda invasione aliena.

DROP! Voto: 5,5 – Consigliato a un pubblico giovane.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Ci si ribecca alla prossima parte dei bignami! ^_-