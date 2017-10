Bignami: Stagione animata autunnale 2017 parte 1

Ah, l’autunno!!! La gente che la mattina va ancora a crogiolarsi sotto il sole al mare mentre tu ti svegli alle 6:00 per andare a lavoro, la prima copertina che comincia a farsi strada sui letti, in attesa del piumone invernale, i cani leggendari che si avvicendano e tu che aspetti l’arrivo di Mewtwo, l’inesorabile conto alla rovescia per Lucca Comics!!! E dopo il solito preambolo, diamo il via alla prima parte dei bignami!

Come al solito, l’unico motivo di questa rubrica stagionale è di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente al napalm) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato autunnale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la terza ondata di anime d’autunno che ci convincerà a restare in casa al posto di uscire per andare a fare servizi di ogni genere! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Black Clover

Naruto coi maghi.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan del manga o del genere shonen fantasy.

Juuni Taisen

I cavalieri dello zodiaco… senza armature, più truculento e coi segni cinesi.

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle serie di combattimenti.

Konohana Kitan

C’è Saber-volpe ma non è la protagonista… che in realtà è Illya! XD

DROP! – Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli slice-of-life con elementi fantasy.

Osake wa Fuufu ni Natte Kara

Lei è un’ubriacona e il marito un bartender?

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan degli short-anime.

Osomatsu-san S2

…e ora qualcosa di completamente diverso!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della prima serie.

Sengoku Night Blood

Lei viene catapultata nel periodo sengoku e gli unici bishonen stranamente sono i vari signori feudali e generalissimi. E sono tutti vampiri semi-idol! O_O;;;;

DROP! – Voto: 6,5 – Consigliato a un pubblico femminile.

Shokugeki no Soma S3

Sono comparsi i cavalieri d’oro… inizia la scalata alle 12… ehm… alle 10 case!!!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della serie.

UQ Holder!

Boruto, ma più figo e con più sangue.

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan di Negima.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e seguire le serie animate di questa stagione!

Questa volta posso dire di aver seguito tempistiche eccezionali rispetto al solito! XD

Ci vediamo alla prossima parte (già in preparazione)…