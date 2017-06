BGEEK – manca poco Bari

Tutto pronto per Bari BGeek Fest, l’evento che si terrà al PalaFlorio dal 9 all’11 giugno e che pone Bari come una delle capitali italiane del fumetto, dell’audiovisivo e del gaming. Tanti gli ospiti e gli appuntamenti previsti per un weekend in cui verrà dato spazio a ospiti internazionali che hanno marchiato a fuoco l’immaginario multimediale degli ultimi anni, tra cui: gli incontri con i disegnatori di V for Vendetta David Lloyd e di Lupin III Togekinoko, l’evento con l’attore Salvatore Esposito, i live painting dello street artist autore del manifesto del festival Solo e molto altro!

Il BGeek ospita inoltre, come tutti gli anni, il meglio dell’editoria e della produzione italiana, con gli stand di Bao Publishing, Magic Press, Nicola Pesce Edizioni, RW Lion e Star Comics che presenteranno le nuove uscite, mentre per le novità sui giochi da tavolo saranno visitabili gli stand di Asmodee, DV Giochi, Devir e Ghenos. Tre giorni, dunque, all’insegna della commistione fra le arti, dove il graphic novel si incrocia con la satira, i classici della letteratura trovano nuove strade attraverso l’innovazione dei linguaggi, le serie tv si confrontano con la multimedialità ed i generi della narrazione vengono analizzati ed approfonditi.

Un evento in cui cultura e gaming trovano massima diffusione anche grazie ai partenariati pubblici e privati, che quest’anno BGeek ha sviluppato con Puglia Sounds in occasione del Medimex e con il portale web Bad che coinvolge BadTaste, BadTv, BadComics e BadGames. Altrettanto fondamentali sono le collaborazione con Grafite, la più importante scuola di grafica e fumetto operante sulle sedi di Bari, Taranto, Lecce e con Citycar S.r.l. concessionaria Smart e Mercedes su Bari, Foggia e Taranto che ha visto nel BGeek un’evento di importanza nazionale grazie all’oculatezza dell’amministratore Giuliano Guida. Il Gruppo Citycar è da anni radicato sul territorio pugliese e, forte di una professionalità cha ha fatto da solida base per una crescita costante, continua a guardare avanti con l’intenzione di mantenere sempre viva e dinamica l’immagine dell’azienda.