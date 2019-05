BGeek 2019 – Bari 1-2 Giugno

Anche quest’anno torna nella cornice del ridente capoluogo pugliese di Bari, puntuale come un orologio nucleare, il BGeek, la manifestazione dedicata agli appassionati della cultura nerd/geek/otaku, ospitati anche quest’anno dalla Fiera del Levante dopo il grande successo della passata edizione dello scorso anno, con oltre 20.000 presenze per più di 150 eventi in tre giorni!

Inutile parlare dell’immancabile Gara Cosplay e i contest ad essa collegati come Cosplay Pic 2019, il contest per aspiranti fotografi e le gare Cosplay Star 2019 e Cosplay Fashion 2019, mi raccomando, se volete partecipare dovete stampare il modulo di registrazione e inviarlo entro il 30 Maggio!

Ovviamente non mancherà l’ospite orientale, che è una tradizione di questa manifestazione, e in questo caso si tratta di Junichi Hayama, animatore e character designer, che ha lavorato a “Hai Step Jun” (in Italia trasmesso con il titolo “Juny peperina inventatutto”) e direttore delle animazioni nella serie “Hokuto no Ken” e “Le bizzarre avventure di Jojo: Stardust Crusaders”.

Tra le sue collaborazioni più recenti spiccano titoli come Tiger Mask W, e gli adattamenti animati di Drifters e Golden Kamuy, entrambi manga editi in Italia da J-Pop.

Il programma non è ancora concluso e ci sono tantissimi ospiti tra cosplayer famosi e youtuber pronti a incontrare i propri fan!

Se volete sapere per primi le ultime novità, seguite la pagina ufficiale della manifestazione su Facebook o su Twitter!