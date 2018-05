BGeek 2018 – Bari 9-10 Giugno

Anche quest’anno nel capoluogo pugliese, si terrà la tanto attesa manifestazione del BGeek 2018, quest’anno situata alla Fiera del Levante, dopo aver superato con successo nella scorsa edizione il traguardo incredibile di 18.000 visitatori.

Anche quest’anno tante gare e concorsi, tra cui il concorso fotografico Cosplay Pic, il Premio B-INK per aspiranti fumettisti, e infine i due contest dedicate ai cosplayer, ovvero COSPLAY STAR! e COSPLAY FASHION!.

Immaginiamo già che nel corso di un mese che ci separa dal 9-10 Giugno, verranno aggiunti altri ospiti ed eventi in palinsesto!

Tantissimi gli Ospiti presenti a questa edizione, tra cui la presenza internazionale del sensei Masami Suda, noto nel mondo dell’animazione per aver lavorato in progetti animati molto noti, quali Kenshiro, Candy Candy, Kiss Me Licia, Slam Dunk e Dottor Slump & Arale, e speriamo di avere la possibilità di potergli fare qualche domanda in un’intervista.

Tra i vari spettacoli che popoleranno il programma (ancora in fase di completamento) della manifestazione sicuramente ci sarà l’esibizione degli U-Nik, un gruppo di ragazzi appassionati del genere kpop, un genere di musica pop coreana che sta prendendo sempre più piede in Italia.

Allora che state aspettando? Correte sul sito a prenotare i biglietti! ^_-

Fonte: BGeek