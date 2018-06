BGeek 2018 a Bari 9-10 Giugno

L’evento barese sarà anticipato da un appuntamento al Planetario in Fiera del Levante dal titolo “Geek, scienza e fantascienza“, che si terràmartedì 5 giugno alle ore 21.00 . Una chiacchierata sull’evoluzione della fantascienza nelle sue diverse espressioni, con un occhio particolare ai film e alle serie TV più iconiche. Partendo dalle storiche Star Trek e Star Wars fino ad arrivare alle produzioni recenti con tematiche più attuali (emblematico Black Mirror con il suo sguardo distopico sulle nuove tecnologie), i relatori ci parleranno della fantascienza in tutti i suoi aspetti, intervallando gli interventi con delle clip video selezionate ad hoc. La serata si concluderà con un viaggio in tre dimensioni grazie alle immagini proiettate sullo schermo 3D full dome che ci porteranno ai confini dell’universo, mentre il commentatore ci spiega fino a che punto è riuscita la conoscenza umana a spingersi nello svelare i misteri dello spazio. Gli esperti della serata saranno Carlotta Susca, autrice e ricercatrice, Carlo Gadaleta Caldarola, autore e redattore (Sci-fi Pop Culture), il giornalista e docente Michele Casella e l’ingegnere elettronico e sci-fi nerd veterano Danilo Laterza (Finibus Terrae).

Durante le giornate di sabato e domenica, il “mestiere del fumetto” sarà approfondito anche grazie alla collaborazione con il festival romano Arf!, ormai appuntamento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori del settore e per gli amanti del fumetto d’autore. Grazie a questa prestigiosa collaborazione, interverranno a Bari le eccellenze della letteratura disegnata, tra cui Tito Faraci, storica penna di Topolino e curatore editoriale della nuova collana Feltrinelli Comics.





Grazie alla partnership con Tom’s Hardware, portale leader nazionale, BGeek potrà offrire un’area videogame molto ricca con tornei e freeplay di tutti i titoli più giocati del momento, esperienze di realtà virtuale e uno spazio per gli sviluppatori indipendenti. La partnership prevede anche la presenza della notissima LaSabriGamer (2.500.000 di followers sui social, incontrerà i suoi fan sabato e domenica) e di Sabaku no Maiku, il cantastorie dei videogiochi su YouTube.





Continua anche il momento d’oro dei giochi da tavolo e di ruolo e per il BGeek saranno presenti alcune delle più grandi case editrici e di distribuzione del settore. In questo senso sono previste anche tante iniziative, come la prima edizione di IdeaG Sud Italia, occasione di confronto fra autori di giochi ed editori con la presenza di Spartaco Albertarelli, illustre membro di entrambe queste categorie. Albertarelli terrà una conferenza dedicata al game design, mentre un’area della Fiera sarà dedicata al premio “Gioco dell’Anno” in collaborazione con Lucca Comics&Games. Come ormai da tradizione, sarà inoltre presente un’area dedicata alla rievocazione storica in costume e ad attività ricreative diverse come Gioco di Ruolo dal Vivo, Murder Party e Archery Games.

Il palco di BGeek si aprirà ancora di più allo spettacolo: oltre ai coloratissimi show dedicati ai cosplayer e ai personaggi di spicco del mondo geek, calcheranno il palco Le Stelle di Hokuto con il loro celebre spettacolo cartoon e una band che non ha bisogno di presentazioni: i Folkabbestia!

Oltre alle gare nell’area cosplay, il settore offre la prima edizione del concorso fotografico Cosplay Pic, i workshop informativi di sartoria e diversi raduni di fan, tra cui quelli di Star Wars, Blizzard, Final Fantasy, One Piece e Disney. Ospite internazionale: Lightning Cosplay dalla Germania.