Bakemonogatari – Bonus esclusivi nel primo volume

Due mesetti fa vi abbiamo annunciato che Oh! great (Ito Ogure) avrebbe lavorato sull’adattamento manga della popolarissima light novel di NisiOisin, Bakemonogatari!

Kodansha ha da breve rivealato che in una versione in edizione speciale del primo volumetto dell’adattamento di Oh! great conterrà “Hitagi Dish“, una storia breve originale di NisiOisin.

Il volume conterrà inoltre un manga breve intitolato “Bake ‘mono’ gatari” (scritto con il kanji di “mono” col significato di “persona” al posto del classico kanji che significa “cosa”) dell’artista, oltre a delle cartoline con illustrazioni a colori da parte di autori come Hiro Mashima (Fairy Tail), Atsushi Ohkubo (Soul Eater), e Yōsuke Kaneda (Kishuku Gakkou no Juliet). Il volume, di cui potrete vedere in basso la copertina, verrà pubblicato il 15 Giugno.

Saremo tanto fortunati che qualche editore da noi riesca a pubblicarlo? Il più papabile sarebbe certamente Planet Manga, che al momento ha i diritti della maggior parte delle opere lunghe di Oh! Great, compreso Biorg Trinity, conclusosi in patria a gennaio, e di cui al momento sono stati pubblicati 12 volumetti su 14.

Fonte: ANN