Arriva Anime Tenshi, il negozio online Italiano a tema anime e manga

Nel caleidoscopico mondo dei negozi a tema anime e manga brilla una nuova luce, ed è quella di Anime Tenshi, un portale aperto solo recentemente che è interamente dedicato a quel fantastico mondo così tanto amato da noi appassionati.

In effetti, mancava sul web un armonico e poliedrico sito ove, le infinite schiere di appassionati di manga e anime, potessero avere a loro completa disposizione un così vasto catalogo. Non a caso, nel negozio di Anime Tenshi si potranno trovare intere categorie esclusivamente riservate a tutto ciò che è legato agli anime ed ai manga.

Oggettistica, zaini e borse, tappetini per il mouse, abbigliamento, come pure Ecchi/Hentai, Dakimakura, oggettistica per il Cosplay e Action Figures. Tutti prodotti che lo rendono una stella luminosa nell’universo degli anime e dei manga.





I punti di forza di questo negozio





Oltre ad essere una eccezionale vetrina virtuale interamente dedicata all’universo degli anime e dei manga, il sito spicca anche per altri punti di forza. In primis, infatti, si può accedere ad un catalogo vasto e completo, con oltre 500 prodotti in vendita e con i proprietari che puntano a raddoppiare tale cifra entro la fine dell’anno. Tra gli ulteriori punti di forza, i clienti potranno contare persino su delle spedizioni che saranno gratuite in tutto il mondo.

Inoltre, il negozio offre anche la possibilità di godere di grandi sconti che vengono applicati su numerosi prodotti a tema anime e manga. Altri vantaggi sono dati dalla possibilità di effettuare i propri pagamenti in forma comoda e sicura utilizzando Paypal. Un altro metodo di pagamento disponibile sarà attraverso le carte di credito, ma i proprietari comunicano che questo metodo di pagamento verrà attivato solamente tra qualche settimana.

A rendere ancora più sicuro questo negozio è la certezza della protezione dei dati grazie all’SSL, ossia alla Secure Sockets Layer. Ulteriormente a tutto ciò, vi è il fatto che si avrà una consegna garantita di quanto acquistato entro i novanta giorni, in caso la consegna non avvenisse entro tale termine si avrà diritto ad un rimborso completo.





Un negozio per veri appassionati





Grazie alla professionalità dello staff di Anime Tenshi, si avrà il più caloroso dei benvenuti in questo originale mondo. Infatti, Anime Tenshi non solo punta a diventare il più vasto negozio italiano dedicato al mondo manga e anime, ma è anche gestito da uno staff altamente appassionato e con una grande cultura del lavoro.

Abbigliamento, action figures, prodotti per cosplay e tanto altro ancora, danno vita ad un catalogo completo e di rara bellezza. Comodo, rapido e veloce, qui si avrà l’esclusivo piacere di poter scegliere sempre il meglio tanto in qualità quanto in fatto di costi.

Ogni appassionato di questa nicchia dell’intrattenimento per ragazzi potrà vivere le emozione legate ai propri eroi grazie all’infinto catalogo proposto da Anime Tenshi. In conclusione, si invita a visitare il sito animetenshi.com, per constatare direttamente l’alta professionalità e le eccezionali offerte proposte.