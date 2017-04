Apre Legoland a Nagoya

Eravate alla ricerca di un motivo in piu’ per visitare il Giappone?

Ebbene, oggi ha aperto i battenti Legoland a Nagoya.

Ovviamente e’ un parco pensato per bambini e relative famiglie, tuttavia tra le varie attrazioni presenti ne ho selezionate alcune simpatiche a cui vale la pena di dare un’occhiata.

L’ottavo parco Legoland del mondo e’ stato realizzato in circa 3 anni con un investimento che si aggira intorno ai 264 milioni di euro, da parte della società britannica Merlin Entertainment (una delle maggiori società al mondo che gestisce parchi a tema) in partnership con la Lego Group di Billund DK.

Copre una superficie di oltre 9 ettari divisa in 7 aree a tema:

Adventure

Knight’s Kingdom

Pirate Shores

Factory

Bricktopia

Miniland

Lego City

Diamo una rapida occhiata alle attrazioni:





Adventure

Esploratori, lanciatevi in un viaggio senza eguali! In quest’area sarete i protagonisti di avventure tra deserti e tesori del faraone da scoprire ed infine un sottomarino vi porterà ad ammirare le creature acquatiche tra antiche rovine.

(no, non è il gioco finale di Mai Dire Banzai)





Knight’s Kingdom

Raccogli la sfida lanciata da Merlino e sconfiggi nel castello del Re “il Dragone”, ovvero le montagne russe.

Pirate Shores

Lupi di mare, mollate gli ormeggi, salpate l’ancora e navigate in acque infestate dai pirati, ma niente paura avrete dei cannoni ad acqua per difendervi, Ahr ahr!





Factory

Dove il divertimento ha inizio! Vieni a vedere come nascono i mattoncini Lego e prendine qualcuno appena stampato come souvenir. In quest’area puoi trovare anche uno degli shop più grandi

esistenti al mondo.





Bricktopia

Il primo del suo genere a Legoland dove potrai salire su di una torre di osservazione alta 50 metri e dove i bambini possono divertirsi con tante giostre. Da non perdere lo spettacolo teatrale interattivo Ninjago in stile Bunraku (文楽 il classico teatrino delle marionette giapponesi) combinato con effetti 4d. Infine i workshop creativi “Build & Test” e “Robotic Play Centre” per costruire qualsiasi tipo di veicolo su ruote o volante oppure programmare piccoli robot (no, non ci possiamo conquistare il mondo, almeno per ora). E’ presente un altro shop dove poter acquistare lego personalizzati.









Miniland

Dove altro puoi vedere Tokyo, Osaka, Kyoto and Nagoya in un solo giorno? 10 location che stupiscono e 10.496.352 mattoncini in un sol colpo.

Lego City

Un’area in cui il gioco di squadra e la determinazione fanno crescere i più piccoli, grazie ai mini-corsi di scuola di guida, salvataggio, guardia marina e polizia. E’ presente un’altra sala cinematografica in 4d con 300 posti a sedere.





Info Varie

Prezzo dei biglietti per adulti per un giorno: 6900 yen (circa 57 euro)

Prezzo di un pass annuale: 17300 yen (circa 140 euro)

13 aree ristoro

12 shop

Dove si trova? A Nagoya, è il capoluogo della prefettura di Aichi a circa due ore e mezza di treno da Tokyo e un’ora e mezza da Kyoto.