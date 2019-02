Anteprime: Broly con sottotitoli

Ancora una volta vi facciamo partecipi di una interessante occasione, in attesa dell’uscita ufficiale nei cinema il 28 Febbraio di Dragon Ball Super: Broly il film, infatti ci saranno delle proiezioni in anteprima in lingua originale con sottotitoli in italiano per i veri puristi di Dragon Ball!

Grazie all’accordo tra Anime Factory e The Space Cinema, i fan di Dragon Ball potranno godersi proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano

L’appuntamento è solo nei The Space Cinema, aderenti all’iniziativa,

il 27 febbraio alle ore 20.00

Per la felicità dei fan, le programmazioni si terranno il prossimo 27 febbraio, alle ore 20.00, presso i seguenti cinema del circuito The Space:

The Space Cinema Cerro Maggiore - Via F. Turati, 72, 20023 Cerro Maggiore MI

The Space Cinema Napoli - Viale Giochi del Mediterraneo, 80125 Napoli

The Space Cinema Bologna - Viale Europa, 5, 40128 Bologna

The Space Cinema Parco De’ Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma

The Space Cinema Vimercate - Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MB

The Space Cinema Limena - Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena PD

The Space Cinema Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, 20089 Rozzano MI

The Space Cinema Silea - Via Sile, 8, 31057 Silea TV

The Space Cinema Pradamano - Via Pier Paolo Pasolini, 6, 33040 Pradamano UD

Le prevendite sono aperte. Basta affrettarsi e riservare un posto per non perdere l’unica occasione possibile per vedere in anteprima sul grande schermoDragon Ball Super: Broly in versione originale.

Non vi resta che scatenare la vostra Kamehameha andando sul sito o App di The Space Cinema per scegliere subito i posti che preferite!